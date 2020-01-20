Çin'de oraya çıkan yeni virüs: Çin yeni yılı tatili öncesi vatandaşlar kaygılı

Çin'de ortaya çıkan virüsün 1700 kişiye bulaşmış olabileceği belirtilirken, ülkede vatandaşlar Çin Yeni Yılı tatili öncesi kaygılı. Hükümetin salgınla ilgili açıklamalarını yakından takip ettiklerini söyleyen vatandaşlar kalabalık yerlerden uzak durmaya çalıştıklarını söyledi.

Corona virüsüne benzetilen yeni virüs ilk olarak Wuhan kentinde ortaya çıktı. Wuhan Salgınla Mücadele Direktörü Lin Gang, zatürre benzeri semptomlarla kendilerine 763 kişinin başvuru yaptığını, bu kişilerden 681'inin tahliye edildiğini söyledi.

Wuhan'da yeni virüsü kaptıklarından şüphelenilen 62 kişiden 19'unun tedavi edildiğini söyleyen Gang, hastalarının yaşlarının 30 ile 79 arasında değiştiği bilgisini verdi.

Londra'daki Imperial College'da hastalık analizleri yapan Küresel Bulaşıcı Hastalık Merkezi'nden bilim insanları ise şehirdeki vak'a sayısının 1700'ü bulabileceğini açıkladı.

Yeni virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3'e yükselirken, Çin Devlet Televizyonu Guangdong eyaletinde de ilk virüs vak'asının görüldüğünü, 69 yaşındaki bir hastanın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan yeni virüs hakkında neler biliniyor?