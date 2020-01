Eminem'den sürpriz albüm: Music To Be Murdered By

Telif hakkı EmINEM/TWITTER

Ünlü ABD'li rap müzisyeni Eminem, sürpriz bir şekilde yeni bir albümünü piyasaya sürdü.

Önceden herhangi bir tanıtım kampanyası yapılmayan albümün adı 'Music To Be Murdered By'.

20 şarkı ve toplam 63 dakikadan oluşan albümde geçen yıl hayatını kaybetmiş olan rap müzisyeni Juice WRLD de yer alıyor.

Albümde Eminem'e eşlik eden ünlü isimler arasında Ed Sheeran da var.

Albümdeki 'Darkness' adlı şarkı için çekilen klip de yayınlandı.

Eminem klibi Twitter hesabından, Simon and Garfunkel grubunun ünlü şarkısı 'Sound of Silence'ın sözlerine gönderme yaparak 'Hello Darkness my old friend' (Merhaba eski arkadaşın karanlık) diyerek paylaştı.

Eminem 2018'de piyasaya çıkan Kamikaze adlı albümünü de yine hiçbir tanıtım kampanyası yapmadan piyasaya sürmüştü.

Eminem'in yeni albümü, dijital müzik dinleme platformlarında yerini almış durumda.