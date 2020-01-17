Telif hakkı Twitter Brazil's culture secretary Image caption Kültür Bakanı Alvim bu sözleri kullanmasının tamamen tesadüf olduğunu söylüyor

Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim'in Twitter hesabından yayınladığı bir videoda Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in yaptığı bir konuşmadan bölümler kullanması büyük tepkiye yol açtı.

Bakanın "milli" ve "destansı" diye tanımlanan sanat eserlerine verilen bir ödülü anlattığı videoda, arka planda da Hitler'in en sevdiği besteci olan Wagner'in Lohengrin operasından bölümler çalınıyor.

Alvim, videosunun yarattığı tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu sözleri kullanmasının "söylemsel bir tesadüf"ten ibaret olduğunu savundu.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Bakan Roberto Alvim'i azletmesi konusunda baskı altında.

Daha önce sık sık Brezilyalı sanatçıları ve eserlerini "fazla solcu" olmakla suçlayan konuşmalar yapan muhafazakar bir emekli subay olan Bolsonaro, henüz Kültür Bakanı'nın videosuyla ilgili bir yorum yapmadı.

Alvim Milli Sanat Ödülleri'nin detaylarını anlattığı altı dakikalık videoda "Brezilya'da sanat önümüzdeki on yıl içinde ya destansı ve milli, duygusal etkileşim kapasitesi büyük (...) halkın acil özlemleriyle derinden bağlantılı olacak, ya da hiç olmayacak."

Alvim'in cümlelerinin bir kısmı Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in, Alman tarihçi Peter Longerich tarafından kaleme alınan biyografisinde alıntılan bir konuşmasının birebir aynısı.

Bu konuşmada Goebbels "Almanya'da sanat önümüzdeki on yıl içinde destansı, çelik gibi romantik, gerçekçi ve duygusallıktan tamamen uzak olacak, milliyetçi duyguları çoşturacak, ya da hiç olmayacak" diyor.

Sosyal medyada video büyük tepki çekti. Fakat mesaja sahip çıkanlar da oldu.

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Kültür Bakanı Alvim, Facebook sayfasına koyduğu mesajda tepkilere cevap verirken "Sol, zorlama ile yanıltıcı benzetmeler yapıyor" diyerek iki konuşmada kullanılan ifadelerin benzemesinin tesadüften ibaret olduğunu, kurduğu cümlede yanlış bir şey bulunmadığını söyledi.

Alvim, "Konuşmanın tamamı Brezilya sanatıyla ilgili milli ideallere dayanıyordu ve tek bir cümle Goebbels'in bir cümlesiyle tesadüfen benzemiş. Ben ondan alıntı yapmadım ve asla yapmam... Fakat kurduğum cümle o haliyle mükemmel" diye yazdı.

Brezilyalı bakan video klibin arka planında Wagner'in bir operasından müziklerin çalması konusunda ise yorum yapmadı.

Twitter'dan tepki veren Brezilya Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia, Alvim'in "bütün sınırları aştığını" ve videonun "kabul edilemeyeceğini" söyledi. Maia, Bolsonaro'dan Kültür Bakanı Alvim'i görevden almasını istedi.

Brezilya'daki Yahudi cemaati örgütü de bir açıklama yaparak "Goebbels'in görüşlerini tekrarlaması, bakanın kültür konusundaki korkutucu vizyonunun bir işareti. Bu vizyonla mücadele etmek ve önünü kesmek gerekiyor" dedi.

Video klibin derhal kaldırılmasını isteyen Yahudi cemaati, açıklamasında "Avrupa topraklarında Nazizm'le savaşmak için cesur askerlerini yollamış bir ülke olan Brezilya bunu haketmiyor" ifadesini kullandı.