Prens Harry: Kraliyet ailesindeki görevlerimizi bırakmaktan başka seçenek kalmamıştı

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakma kararıyla ilgili ilk kez konuştu ve "Başka seçenek kalmamıştı" dedi.

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakmalarının İngiltere'yi terk etmek anlamına gelmediğini söyledi.

Prens Harry, "İngiltere benim yuvam ve aşık olduğum yer. Bu asla değişmeyecek" dedi.

Pazar akşamı Afrika'daki AIDS hastası çocukların yararına çalışan ve kendisinin de kurucuları arasında olduğu bir vakfın Londra'daki resepsiyonunda konuşan Prens Harry sözlerine "Son birkaç haftada ne okuyup duyduğunuzu hayal dahi edemem. O yüzden gerçeklerin paylaşabildiğim kadarını benden dinlemenizi istiyorum. Bir Prens olarak değil, bire dük olarak değil, sadece Harry olarak" diyerek başladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Prens Harry ve Meghan Markle, 'Majesteleri' unvanını kullanamayacak, kamu finansmanına erişimleri olmayacak.

"Meghan'a kucak açtınız. Hayatta aradığım mutluluğu ve aşkı Meghan'da bulduğumu gördünüz. Eşim olarak seçtiğim kadın, benimle aynı değerleri paylaşıyor" diyen Prens Harry, 2018'de evlenmelerinden sonra yaşanan sürecin hem kendisi hem de eşi Megham Markle için zorlu geçtiğini ifade etti:

"Meghan ile evlendiğimizde heyecanlıydık, umut doluyduk, hizmet etmek için buradaydık. Tüm bu nedenlerden ötürü işlerin bu noktaya gelmesi benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Kendim ve eşim için Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararını kolay bir şekilde almadım. Yıllarca devam eden zorlukları haftalarca süren görüşmeler izledi."

Prens Harry sözlerine şöyle devam etti:

Telif hakkı PA Image caption Prens Harry ve eşi Meghan Markle Archie adında bir oğulları var.

"Biliyorum her zaman doğru seçimleri yapmadım. Ancak bu konuda başka bir seçenek yoktu. Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki, kimseyi terk etmiyoruz. Kesinlikle sizleri terk etmiyoruz. Kraliçemize kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk. Maalesef bu mümkün olmadı. Bu durumun kim olduğumu ya da ne kadar kararlı birisi olduğumu değiştirmediğini düşünerek unutmadan yaşananları kabullendim. Umarım bu anlamanıza yardımcı olur. Ailemi bildiğim her şeyden bir adım geri çektim. Bunu huzurlu bir hayat olmasını umduğum yönde ileri bir adım attım."

'Majesteleri' unvanını kullanamayacaklar

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, yaklaşık iki hafta önce Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakacaklarını, finansal bağımsızlıklarını sağlamak için çalışacaklarını ve zamanlarını Kuzey Amerika ile Birleşik Krallık arasında dengeli bir şekilde dağıtacaklarını duyurmuştu.

Ardından geçtiğimiz haftasonu Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 'Majesteleri' unvanını bırakacakları açıklandı. Saray'dan yapılan yazılı açıklamada çiftin kamu kaynaklarından da faydalanamayacakları belirtildi.

Geçen yıl Windsor'daki Frogmore evine taşınan çift, buranın tadilatı ve mobilyaları için 2,4 milyon İngiliz sterlini, yani yaklaşık 18,5 milyon lira harcamıştı. Prens Harry'nin, İngiliz vergi mükelleflerinin parasıyla yapılan bu tadilatın ücretini iade edeceği ve orada yaşamaya devam edecekleri de Buckingham Sarayı'nın açıklamasında yer almıştı.