Auschwitz: 75 yıl önce neler yaşandı?

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Polonya'da kurduğu Auschwitz- Birkenau toplama kampının, Sovyet askerlerince kurtarılışının üzerinden 75 yıl geçti.

1942'den 1944 yazına kadar her gün, Almanya'nın Avrupa'da işgal ettiği yerlerden, çoğunluğu Yahudi, vagonlar dolusu insan, bu kampa getiriliyordu.

Yaklaşık 1,1 milyon kişi bu kampta öldü.

Öldürülenlerin yüzde 90'ı Yahudiydi.

2005'te 27 Ocak günü, Holokost Kurbanlarını Anma Günü ilan edilirken,

UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda bulunan kampı, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.