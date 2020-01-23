İngiltere'de geleneksel cinsiyet rollerini benimseyen kadınlar: 'Neden kocama boyun eğdim?'

İngiltere'de geleneksel cinsiyet rollerini benimseyen kadınlar sosyal medyada başlattıkları bir hareketle daha fazla görünür oluyor.

Sosyal medyada '#TradWives' (Geleneksel Eşler) etiketi altında, "Bir kadının yeri evidir" ya da "Erkek gibi olmaya çalışmak kadınlığın boşa gitmesidir" sözleriyle ev işlerine dair fotoğraflar paylaşılıyor.

BBC Stories'in konuştuğu İngiltere'de yaşayan Alena Kate Pettitt, bu hareketi, "1959'lardaki gibi eşine boyun eğme ve onu şımartma" olarak tanımlıyor ve geleneksel İngiliz değerlerine ve yaşam biçimine dönülmesi çağrısı yapıyor.