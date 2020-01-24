3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü

Bilim insanları, mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle hayata döndürdü.

Rahibin, XI. Ramses'in şiddet dolu hükümdarlığı sırasında yaşadığı biliniyor.

Antik Mısır'ın Waset şehrinde rahiplik yapan Nesyamun, şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir sese ihtiyaç duyuyordu.

Nesyamun öldüğünde sesi de susmuş oldu, ancak ölümünden 3 bin yıl sonra bilim insanlarından oluşan bir ekip, sesini hayata döndürmeyi başardı.

Bilim insanları, Nesyamun'un ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak günümüze taşıdılar.

Araştırmacılar çalışmaları neticesinde 'e' sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar.

Ölü bir insanın sesinin ilk kez bilim aracılığıyla hayata döndürüldüğüne inanılıyor. Bilim insanları gelecekte bilgisayar programları aracılığıyla, Nesyamun'un sesinden tüm cümleler üretmeyi umuyor.