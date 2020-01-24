Çin'in koronavirüsün yayılmaya başladığı Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'a giriş çıkışlar polis tarafından kontrol ediliyor. Reuters'ın geçtiği görüntülerde kente girişteki polis çevirmesi dikkat çekerken tren istasyonunun ise boş olduğu görülüyor.

Reuters, bölgenin ana bağlantı noktası konumundaki Vuhan tren istasyonuda yolcu bulunmadığı, gelen trenlerden inen ya da trenlere binen birilerine rastlamanın zor olduğunu aktardı.

Vuhan'dan geçen trenlerin yolcuları ise sonraki duraklarda sağlık taramasından geçiriliyor.