Pentagon: İran saldırısında 34 asker travmatik beyin hasarı geçirdi

Telif hakkı Getty Images Image caption Ayn el Esad hava üssündeki hasar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentgon), İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine yaptığı hava saldırısında 34 askerin travmatik beyin yaralanması geçirdiğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü, 8 Ocak'taki füze saldırılarının ardından 17 askerin hâlâ müşahede altında tutulduğunu belirtti.

Sözcü Jonathan Hoffman, askerlerden 8'inin tedavi için ABD'ye getirildiğini, 9'unun tedavisinin ise Almanya'da sürdüğünü açıkladı.

Füze saldırısı sırasında yaralanan diğer 16 askerin Irak'ta, 1'ini ise Kuveyt'te tedavi gördükten sonra görevlerine geri döndükleri de bildirildi.

Sözcü Hoffman, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yaralanmalardan, saldırıdan birkaç gün sonra haberdar edildiğini de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılarda yaralanan ABD personeli olmadığını ve bu nedenle İran'ın saldırılarına karşılık verilmeyeceğini belirtmişti.

Ancak Pentagon geçen hafta yaptığı açıklamada, 11 ABD personelinin şok nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Bu hafta İsviçre Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuyla ilgili soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump "Baş ağrısı ve birkaç ufak sorun daha yaşadıklarını duydum ama ciddi yaralanmalar olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Pentagon saldırılarda hayatını kaybeden ABD vatandaşı olmadığını da ekledi.

Uyarı sistemi sayesinde üslerdeki askerlerin sığınaklara indiği belirtilmişti.

İran, Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Irak'ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, misilleme olarak Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze atmıştı.

Gaziler Derneği'nden kınama

Irak ve Afganistan Gazileri Derneği, Trump yönetimini, füze saldırılarının neden olduğu yaralanmaların boyutu hakkında çok geç açıklama yapmakla suçladı.

Derneğin kurucusu Paul Rieckhoff bir tweet atarak "Amerikan halkı, askerlerin güvenliği hakkında hükümetine güven duyabilmeli. Bundan daha ciddi bir şey yok" yazdı.

ABD ordusunun verdiği bigilye göre travmatik beyin yaralanmaları, savaş bölgelerinde en sık görülen yaralanmalardan.

Öte yandan Cuma günü onbinlerce Iraklı başkent Bağdat'ta sokağa çıkarak ülkedeki yaklaşık 5 bin yabancı askerin ülkeden gönderilmesini istedi.