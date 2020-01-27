Kobe Bryant'ın ölümü spor, sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu: 'Hissettiğim acıyı anlatmaya kelimeler yetmez'

Telif hakkı Getty Images Image caption Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers basketbol takımının efsanevi oyuncusu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından, sevenleri Los Angeles'ta efsaneleştiği spor merkezi Staples Center'ın önüne koştu.

Merkezin önüne çiçek bırakan sevenleri arasında ağlayanlar olduğu görüldü.

Spor, sanat ve siyaset camiasından pek çok isim de sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

ABD Millî Basketbol Takımı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Oyun gerçek bir şampiyonunu yitirdi. Bryant ailesine ve bugün hayatını kaybeden diğer kişilerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

@usabasketball tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin The game has lost a real champion. Our thoughts & prayers go out to the Bryant family & the families of those lost today. pic.twitter.com/LLLBMJCUUm — USA Basketball (@usabasketball) 26 Ocak 2020

Eski LA Lakers Başkanı ve oyuncusu Magic Johnson, "Arkadaşım, bir efsane, eş, baba, kardeş, Oscar sahibi ve Laker'da tüm zamanların en iyisi gitti. Kabul etmesi zor. Kobe oyunumuzun lideriydi, hem erkek hem de kadın oyuncuların akıl hocasıydı" dedi.

@MagicJohnson tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin My friend, a legend, husband, father, son, brother, Oscar winner and greatest Laker of all-time is gone. It’s hard to accept. Kobe was a leader of our game, a mentor to both male and female players. pic.twitter.com/NXsrXmCkkG — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 26 Ocak 2020

NBA'in unutulmaz oyuncusu, 6 kez şampiyonluk yaşayan Michael Jordan yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kobe'nin ve Gianna'nın ölümüyle ilgili korkunç haberlerden şoke olmuş durumdayım. Hissettiğim acıyı kelimeler ifade etmeye yetmez. Kobe'yi seviyordum - benim küçük kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk ve bu sohbetleri özleyeceğim. Sıkı bir rakipti, basketbolun en iyilerinden biri ve itici bir güçtü. Kobe aynı zamanda ailesini çok seven harika bir babaydı ve kızının basketbol sevgisinden büyük gurur duyuyordu. Yvette ve ben Vanessa'ya, LA Lakers'a ve dünya çapındaki baskotbolseverlere bağsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Kobe sahada bir efsaneydi ve bir o kadar anlamlı olacak ikinci yarıya yeni başlıyordu. Gianna'yı kaybetmek bir ebeveyn olarak bize daha da acı veriyor. Michelle ve ben, Vanessa'ya ve tüm Bryant ailesine bu hayal dahi edemediğimiz günde sevgilerimizi ve dualarımızı yolluyoruz" dedi.

@BarackObama tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) 26 Ocak 2020

Bir dönem LA Lakers'da birlikte forma giydiği oyuncu arkadaşı Shaquille O'Neal, "Yeğenim Gigi'yi ve arkadaşımı, kardeşimi, şampiyon kazanmadaki ortağımı, kankamı kaybettiğim bu trajik ve üzücü anda çektiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum ve özleyeceğim. Bryant ailesine ve diğer kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

NBA'in en çok sayı atma rekorunu elinde tutan eski ABD'li basketbolcu Kerim Abdül Cabbar, "Pek çok kişi Kobe'yi bir jenerasyonun basketbol oyuncularına ilham veren olağanüstü sporcu olarak hatırlayacak. Ancak ben onu bir sporcudan çok daha fazlası olan bir kişi olarak hatırlayacağım" mesajını paylaştı.

@kaj33 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) 26 Ocak 2020

Bryant'ın eski takım arkadaşı Pau Gasol'un paylaştığı mesaj şöyle: "Yıkılmaktan da öte bir haldeyim... Ağabeyim... İnanamıyorum"

@paugasol tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) 26 Ocak 2020

NBA tarihinin en aykırı kişiliklerinden biri, 5 kez şampiyonluğa ulaşmış oyuncu Dennis Rodman, "Arkadaşım Kobe Bryant'ın ölümünü öğrenmekten büyük üzüntü duyuyorum. Dualarım eşi Vanessa, çocukları ve LA Lakers ailesi ile" dedi.

Amerikalı basketbolcu Deron Williams, "Söyleyecek kelime bulamıyorum! Kendisine karşı mücadele ettiğim en iyi yarışmacı. Çocukken seni izlerken bile çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

NBA ligi takımlarından Orlando Magic, akşam saatlerinde LA Clippers ile oynayacakları maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.

"Orlando Magic, Kobe Bryant'ın ölümünü öğrenmekten büyük bir üzüntü duyuyor. Bryant ailesine, LA Lakers'a ve bugün meydana gelen trajedide hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyoruz."

@OrlandoMagic tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin The Orlando Magic is deeply saddened to learn of the passing of Kobe Bryant. Our thoughts and prayers go out to the Bryant family, the L.A. Lakers and the other victims of today’s tragedy and their families.

We will observe a moment of silence before tonight’s game.#RIPMAMBA pic.twitter.com/VwMzx4AKy5 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) 26 Ocak 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Kobe Bryant hakkında birden fazla taziye mesajı paylaştı. İlk mesajında "korkunç bir haber" ifadelerini kullanan Trump, ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kobe Bryant, tüm zamanların en iyi basketbol oyuncularından biri olmanın yanı sıra, hayatına daha yeni başlıyordu. Ailesini çok seviyordu ve gelecek için arzuları vardı. Güzel kızının, Gianna'nın kaybı, bu anı daha da kahredici yapıyor."

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Ocak 2020

Eski basketbolcu Tony Parker birlikte görüldükleri bir fotoğrafla birlikte, "Bu haber beni çok üzdü, sen gerçek bir efsaneydin, ve dosttun. Huzur içinde yat Kobe Bryant, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Chicago Bulls takımı ile 6 kere NBA şampiyonu olan Scottie Pippen, "Dondum kaldım. Kelimeler tarif etmeye yetmez. İnanılmaz üzücü ve trajik bir gün" dedi.

@ScottiePippen tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) 26 Ocak 2020

Philadelphia 76ers basketbol takımının oyuncularından Joel Embiid, Bryant'ı izledikten sonra basketbolcu olmaya karar verdiğini yazdı:

"Nereden başlayacağımı bile bilemiyorum. Basketbol oynamaya, 2010 finallerini izledikten sonra KOBE sayesinde başladım. Daha önce basketbol maçı hiç izlememiştim ve bu finaller hayatımın dönüm noktası oldu. KOBE GİBİ OLMAK İSTEDİM. Şu an ÇOK ÜZGÜNÜM!!!!"

@JoelEmbiid tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Man I don’t even know where to start😭😭 I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!!



RIP LEGEND — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 26 Ocak 2020

Sekiz Olimpiyat Altın Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt, Bryant ile birlikte çekildiği fotoğrafın üzerine, "Hâlâ inanamıyorum" notunu düştü.

Amerikalı rap sanatçısı Kanye West, "Kobe, seni seviyoruz kardeşim. Ailen için dua ediyoruz ve yaşadığın ve verdiğin ilham için şükrediyoruz" dedi.

@kanyewest tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Kobe, We love you brother



We’re praying for your family and appreciate the life you’ve lived and all the inspiration you gave pic.twitter.com/pxbgLOOmpY — ye (@kanyewest) 26 Ocak 2020

Miami Heat ile 3 kez NBA şampiyonluğuna ulaşan Dwayne Wade, "Hayır, Tanrım, lütfen, hayır" mesajını paylaştı.