Afganistan'da bir uçak düştü.

Fransız haber ajansı AFP, Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri'nin "Yerel saatle 13.10'da düşen uçağın bir yolcu uçağı mı yoksa askeri uçak mı olduğunu bilmiyoruz" dediğini yazdı.

Reuters ise aynı sözcünün "Ariana Afgan Havayolları'na ait Boeing model bir uçak, Gazne ilinin Deh Yak ilçesinin Sado Khel bölgesinde yerel saatle 13.10'da düştü" dediğini aktardı.

Ariana Afgan Havayolları, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.

Afgan Sivil Havacılık Kurumu da düşen uçağın bir yolcu uçağı olmadığını söyledi:

"Kontrol Kulesi ve Trafik Düzenleme Birimi'nden gelen bilgilere göre herhangi bir yolcu uçağı kazası olmadı."

Afganistan'da askeri uçakların ve helikopterlerin düşmesi nadir görülen bir olay değil.

AFP'nin ulaştığı bir yerel polis kaynağı kazayı doğrularken uçağın ne tür bir uçak olduğunu bilmediklerini söyledi.

Reuters'a konuşan bir diğer yetkili, olayda ölen veya yaralananların sayısına dair bir bilgileri olmadıklarını aktardı.

Uçağın düştü bölge Taliban kontrolünde.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, kazaya dair araştırmalarının sürdüğünü açıkladı.