New York Savcısı: Prens Andrew, Jeffrey Epstein hakkındaki 'seks ticareti soruşturmasında işbirliği yapmadı'

Telif hakkı EPA Image caption Prens Andrew, Ocak 2020

New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey Berman, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un, tecavüz, cinsel taciz ve pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein ile ilgili yürütülen 'seks ticareti' soruşturmasında 'işbirliği yapmadığını' söyledi.

Berman, savcılık ve FBI'ın ifadesine başvurulmak üzere Prens Andrew'un avukatlarıyla iletişime geçtiğini belirtti.

Prens Andrew, Epstein'in evlerini ziyaret ettiği sırada şüpheli herhangi bir davranışla karşılaşmadığını ve şüpheli bir durum görmediğini söylemişti.

Savcılığın açıklamasıyla ilgili Buckingham Sarayı'ndan yorum talebinde bulunuldu.

Amerikalı milyarder Epstein, seks ticaretiyle ilgili yasal süreç devam ederken Ağustos ayında cezaevindeki hücresinde kendini asarak intihar etmişti.

Savcı Berman, Epstein'ın New York'taki evinin önünde yaptığı basın açıklamasında "Bugüne kadar Prens Andrew sıfır işbirliği yaptı" dedi ve soruşturmanın ilerlediğini ifade etti.

Prens Andrew, Kasım ayında Kraliyet Ailesi adına yürüttüğü görevlerden çekildiğini duyurmuştu.

Prens Andrew ayrıca "emniyet teşkilatlarına soruşturmaları süresince yardım etmeye hazır olduğunu" söylemişti.

BBC'nin Newsnight programına röportaj veren Prens Andrew, Epstein'ın tacizine uğrayanlarla ilgili üzüntüsünü ifade eden açıklamalar yapmadığı için eleştirilmişti.

Virginia Giuffre, henüz reşit değilken Prens Andrew'un kendisini taciz ettiğini iddia etmiş, Prens Andrew ise bu iddiaları reddetmiş, yaşananları da hatırlamadığını söylemişti.