Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi

Telif hakkı Change.org

NBA logosunun, Pazar günü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden efsanevi oyuncu Kobe Bryant'ın silüetiyle değiştirilmesi için internette başlatılan kampanyaya 1,5 milyondan fazla kişi destek verdi.

Dijital imza kampanyası platformu change.org'daki önerinin sahibi Nick M. adlı kullanıcı, bu yolla Bryant'ın NBA logosunda ölümsüzleşeceğini belirtti.

Alan Siegel tarafından tasarlanan şimdiki NBA logosunda başka bir LA Lakers efsanesi Jerry West'in silüeti yer alıyor.

1971'den beri kullanılıyor

NBA logosu 1971'den beri kullanılıyor. Logodaki NBA yazısının karakteri 2017'de değiştirilmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption NBA logosunda silüeti yer alan eski basketbolcu Jerry West, Kobe'nin ölümünün ardından 'oğlumu kaybetmiş gibi hissediyorum' dedi.

NBA, logonun değiştirilmesi olasılığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

81 yaşındaki Jerry West de henüz bu konuda görüş bildirmedi.

West, Bryant'ın ölüm haberini duyduktan sonra CBS televizyonuna oğlunu kaybetmiş kadar üzüldüğünü söylemişti.