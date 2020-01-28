Hindistan yönetimindeki Keşmir'in susturulan YouTube yıldızları

Nüfusun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cammu Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statü, Hindistan merkezi hükümeti tarafından 2019 yılı yaz aylarında kaldırdı.

Pakistan ile 2019 yılı içinde yaşanan askeri gerilimleri seçim zaferine dönüştüren ulusalcı-muhfazakar Narendra Modi hükümeti, elde ettiği bu destekle, Keşmir'in bir bölümünü ilhak etme kararını devreye soktu.

5 Ağustos'taki bu kararla eş zamanlı olarak da bölgedeki halkın internet ve mobil servislere erişimi kesildi.

Kararın, Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilmesi istense de, bölgeye halen 2G gücünde düşük huzlı internet veriliyor.

Kashmiri Kalkharabs isimli YouTube kanalının sahibi olan ekip de bu tarihten bu yana yeni bir içerik yükleyebilmiş değil.

BBC'den Amir Perzada'nın konuştuğu 455 bin takipçili kanalın kurucularından bazıları "depresyona" girdiklerini ifade ediyor.

Hindistan'ın kontrolü altındaki Keşmir Vadisi'nde nüfusun yüzde 95'i Müslüman ve bu bölge, Pakistan ile 70 yıldır süren gerilimin de merkezi konumunda.