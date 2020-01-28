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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyor. Trump'ın planında Filstin'e de bağımsız bir devlet öngörülüyor ama Filistin'e gerekli şartları yerine getirmesi için 4 yıllık bir süre tanınıyor.

"Bu vizyon geçmiştekilerden çok farklı" diyen Trump, damadı Jared Kushner'in yönetiminde hazırlanan yeni planını "Geçmiştekiler çok ayrıntılı önerilerdi, ve çok ayrıntılı olduğu için de başarılması zor önerilerdi. Kesin ve taktik çözümlere ihtiyacımız var" sözleriyle savundu.

Plan öncesinde her iki tarafla bir araya geldiğini belirten ABD Başkanı şunları söyledi:

"İsrail şimdi barışa doğru önemli bir adım atıyor. Doğrudan müzakerelere gidecek bir yolu kabul etti."Şöyle bir durumumuz da var. Şu an bir yarış içerisindeyiz. Her iki taraf da barışı çok istiyor. İsrail ilk defa bir kavramsal harita çıkarılmasına izin verdi. Bu, ödünlerin verileceği bir harita olacak. İsrail devleti olarak çizdiğimiz bu sınırları ABD tanıyacak. İki devletli yapıya geçiş sürecinde İsrail'in güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye girmeyecek."

"Ben İsrail için çok şey yaptım"

Trump, planı açıklarken sık sık İsrail'in güvenliğine vurgu yapıp, "Gece kulüplerine saldırılar, otobüslere bombalı saldırılar bir daha geri gelmeyecek. Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdım. Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıdım. Belki de en önemlisi İran'la yapılan korkunç anlaşmadan ABD'nin çıkmasını sağladım." dedi.

Plan doğrultusunda Filistinliler için de bağımsız bir devlet olma şansının ortaya çıkacağını savunan ABD Başkanı, "Ortaya koyduğumuz plan, Filistin'in topraklarını iki katına çıkaracak. Hiçbir Filistinli ya da İsrailli evlerini terk etmek zorunda kalmayacak" diye devam etti.

Trump'dan BAE, Umman ve Bahreyn'e teşekkür

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a da "Sayın Abbas bu toprakları alın ve kendi devletinizi kurun. Yıllardır gelişemiyorsunuz. Filistin bu planla sonunda bağımsız ve harika bir devlet olsun. Sayın Abbas barış yolunu seçerseniz Amerika ve diğer ülkeler barış yolunda size destek olacak. " çağrısı yaptı.

ABD Başkanı, Filistin'in uluslararası yardımlarla 'ayakta durduğu'nu savunurken şu sözleri verdi:

"1 milyona yakın Filistinli için istihdam sağlanacak. "50 milyar dolarlık bir yatırımla birlikte yeni kurulacak olan Filistin devletinin ekonomisini tesis etmesine yardımcı olacağız. Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları ikiye, hatta üçe katlanacak. Bizim vizyonumuz artık Filistinlilerin uluslararası yardımla hayatta kalabildikleri bu kısır döngüden kurtaracak. Kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız."

Trump, Gazze'de yönetimde bulunan Hamas'a da değindi, "Hamas'ın, İslami Cihat Örgütleri'nin barışa kaşrı atacakları adımları yasaklayacak kanunlar olacak. Terörün hiçbir şekilde destek almasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Trump, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne "barış çabalarını destekledikleri için" teşekkür etti.

Netanyahu: Barışa açılan gerçekçi bir yol

Trump'tan sonra konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu ise plan için "uzun soluklu barışa açılan gerçekçi bir yol olabilir" yorumunu yaptı.

Netanyanhu, yeni planda İsrail'in Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini, Filistin toprakları dışında yaşayan 4 milyondan fazla Filistinli mültecinin geri dönüş hakkının bulunmayacağını söyledi.

Hamas: Trump'ın Kudüs açıklaması saçmalık

Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetimi, anlaşmaya yönelik verdiği ilk tepkide "Anlaşmayı saçmalık olarak niteliyoruz" dedi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zühri, "Trump'ın açıklamaları düşmanca ve şiddetli öfkeyle karşılanacak.

Trump'ın Kudüs açıklaması saçmalık. Kudüs Filistin toprağı olacak" açıklamasını yaptı.