Kobe Bryant paylaşımı nedeniyle idari izne çıkarılan Washington Post muhabiri Felicia Sonmez görevine döndü

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Efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle idari izne çıkarılan Washington Post muhabiri Felicia Sonmez görevine geri döndü.

Washington Post, Kobe hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili üç yıl önceki bir haberi paylaşan Sonmez'in gazetenin sosyal medya kurallarını ihlal etmediğine karar verdi.

Felicia Sonmez, Twitter mesajından sonra aldığı ölüm tehditleri nedeniyle geceyi bir otelde geçirdiğini söyledi.

Sonmez, Bryant'ın ölüm haberinin duyulmasından birkaç saat sonra ünlü basketbolcunun Haziran 2003'te Colorado'da 19 yaşındaki bir otel çalışanına tecavüz ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmanın ayrıntılarına yer veren bir gazete haberinin linkini paylaştı.

Daily Beast'in 2016'da yayımlanan bu haberi "Kobe Bryant'ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikayesi ve yarım bir itiraf" başlığını taşıyor.

Bryant "Onu istemediği bir şeye zorlamadım" diyerek tecavüz iddialarını reddetmekle birlikte eşini aldattığını kabul etmişti.

Bryant'ın daha sonra otel çalışanıyla anlaşması üzerine dava mahkemeye taşınmadan düşmüştü. Bryant'ın otel çalışanına yaptığı ödemenin miktarı bilinmiyor.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı Sonmez'in mesajının zamanlamasına tepki gösterdi.

Gazetenin şef editörlerinden Tracy Grant, ücretli 'idari izne' çıkarılan Sonmez'den mesajlarını silmesini ve geceyi bir otelde ya da arkadaşının evinde geçirmesini istedi.

Sonmez'in "idari izne" çıkarılması gazete çalışanlarının bağlı olduğu sendika tarafından kınandı.

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Felicia Sonmez, daha sonra yayımladığı başka bir mesajda "10 bin kişi yorum yaptı, çirkin sözler ve ölüm tehditleri içeren e-postalar gönderdi. Kamuya mal olmuş herhangi bir insan çok sevilse de her yönüyle hatırlanmalı" dedi.

Gazete yönetimi, dün "mesajlarının zamanlamasının kötü olmasına rağmen" Sonmez'in Washington Post'un sosyal medya ilkelerini açık bir şekilde ve doğrudan ihlal etmediğini" açıkladı.

Felicia Sonmez Los Angeles Times muhabirini kendisine tacizle suçlamıştı

Felicia Sonmez, 2018'de Los Angeles Times gazetesinin eski Pekin büro şefi Jonathan Kaiman'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını söylemişti.

Başka bir kadın tarafından da cinsel tacizle suçlanan Kaiman, ilişkinin karşılıklı rızaya dayandığını savunmuş ve istifa etmişti.