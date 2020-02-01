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İngiltere dün akşam yerel saatle 23:00'te, 1973'ten bu yana üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldı.

Ülkenin AB'den ayrılması (Brexit) nedeniyle birçok yerde aynı anda karşılıklı kutlamalar ve protesto gösterileri düzenlendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brexit için "Son değil başlangıç" derken, İskoçya'daki gösterilerde bağımsızlık sloganları atıldı.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Twitter hesabında AB bayrağını koyarak yaptığı açıklamada, bir gün bağımsız bir ülke olarak yeniden birliğe katılacaklarını söyledi.

Brexit ile birlikte İngiltere ve AB arasında 11 ay sürecek geçiş süreci başladı. Taraflar bu süreçte, gelecekte nasıl bir ilişki kuracaklarına dair yoğun ve kapsamlı müzakerelerde bulunacak.

İngiliz gazeteleri, Brexit'in gerçekleştiği 31 Ocak 2020'nin "tarihi" bir gün olduğu görüşünde birleşti. Gazetelerde, Brexit ile ilgili kapsamlı haberler ve yorumlar yer aldı.

Image caption Guardian

Guardian gazetesi bugün "Elveda dediğimiz gün" manşetiyle çıktı.

Gazetenin ilk sayfasında Jonathan Freedland imzalı bir köşe yazısı yer aldı.

Jonathan Freedland, "Bir ulus nasıl komşularına elveda der?" diye sordu.

Freedland, Brexit'in İngiltere'de kimileri için "Bağımsızlık Günü", kimileri için ise "ulusal düzeyde bir kayıp" anlamına geldiğini yazdı.

Image caption Financial Times

Financial Times'ın bugünkü manşeti ise "İngiltere sonunda AB'yle bağlarını kesti".

İngiltere'nin AB üyeliğinin her zaman "fırtınalı" dönemlerden geçtiğini hatırlatan gazete, şu yorumu yaptı:

"İngiltere'nin AB üyeliği, Avrupa kıtasında 2. Dünya Savaşı'nın sonunda başlayan entegrasyon sürecine daha önce eşi görülmemiş bir darbe indirerek son buldu."

Financial Times, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit nedeniyle yaptığı açıklamayı da, "makul ama iyimser" buldu.

Image caption Daily Telegraph

Times gazetesi bugünkü manşetinde "AB'ye elveda" derken, Daily Telegraph "Johnson, AB üzerinde baskıyı artırıyor" manşetini attı.

Gazete, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Brexit'ten sonra ülkeye girecek Avrupa menşeli ürünlere gümrüklerde kapsamlı şekilde kontrolden geçirmeye hazırlandığını yazdı.

Daily Telegraph'a göre Johnson bu hamlesiyle, İngiltere ile AB arasında yürütülecek ticaret anlaşması müzakerelerinde Londra'nın elini güçlendirmeye çalışacak.

Image caption i

i gazetesi ise bugün "Peki bundan sonra ne olacak?" manşetiyle çıktı.

İngiltere'nin 47 yıl süren AB üyeliğinin son bulduğunu yazan gazete, ülke çapında hem kutlamalar yapıldığına hem de protesto gösterileri düzenlendiğine dikkat çekti.

AB ile İngiltere arasında ticaret anlaşması görüşmelerinin birkaç hafta içinde başlayacağını belirten gazeteye göre, dün akşamın önemli gelişmelerinden biri de İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'ın bölgede bu yıl bağımsızlık referandumu yapılamayabileceğini itiraf etmesi oldu.

Bazı İngiliz bulvar gazeteleri de bugün şu manşetlerle çıktı:

Sun: (Sonunda AB'den ayrıldık) ama böyle kalsın, savaş ilan etmeyelim (Gazete kinayeli bir manşetle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bundan sonraki müzakere süreciyle ilgili çağrıda bulundu)

Daily Express: Yeter yattığın, kalkma zamanı! Artık yeni ve şanlı bir İngiltere var

Daily Mirror: Şimdi bize vadedilen İngiltere'yi inşa edin

Image caption Sun

Image caption Daily Express