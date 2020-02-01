Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda forma giyecek

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Anadolu Efes'in Amerikalı yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.

Kararını Instagram hesabından duyuran Larkin, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici" dedi.

Açıklamasında, "Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem" ifadelerini kullanan Larkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum."

Larkin Twitter hesabından da İngilizce benzer bir açıklama yaptı ve bir video paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu da Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

Shane Larkin kimdir?

Shane Larkin, 2013 yılında Miami Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı yıl NBA draftinde Atlanta Hawks tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi. Hakları Dallas Mavericks'e verildi.

Larkin, NBA'de New York Knicks ve Brooklyn Nets formaları da giydi.

Amerikalı basketbolcu ülkesi dışındaki ilk tecrübesi için 2016-17 sezonunda İspanya'da Baskonia Vitoria Gasteiz takımının yolunu tuttu.

Ertesi yıl NBA'e dönüp Boston Celtics forması giyen Larkin geçen yıl Anadolu Efes'e transfer oldu.

Shane Larkin, Anadolu Efes'teki ilk sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı.

Halen Euroleague'in en iyi oyuncusu

Larkin, Final Four yarı finalinde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını 30 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamladı ve toplam 43 verimlilik puanı ile Euroleague Final Four tarihindeki en yüksek verimlilik puanı rekorunu kırdı.

Bu sezona da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlayan Anadolu Efes halen Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde lider.

Shane Larkin de Ocak ayında arka arkaya dört kez Euroleague'de "Haftanın Oyuncusu" seçilmişti.

Larkin Euroleague'de halen 25.90'luk verimlilik puanı, 21.76'lık sayı ortalaması ve yüzde 52.17'lik üçlük isabetiyle bu üç kategoride ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Efes Avrupa ikincisi