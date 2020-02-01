Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın 'Orta Doğu barış planını' reddetti
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta içinde açıkladığı "Orta Doğu barış planını" reddetti. Cumartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplanan Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, planın adil bir barış anlaşması imzalanmasını mümkün kılmadığını açıkladı.
Örgütten yapılan açıklamada, Arap Birliği'nin planın uygulanması için ABD'yle işbirliği yapmayacağı, İsrail'in de anlaşmayı güç kullanarak tek taraflı uygulamaması gerektiği vurgulandı.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Trump'ın planının Filistinliler için, Güney Afrika'da yıllarca süren ırk ayrımına dayalı apartheid rejimine benzer bir durum oluşturacağını söyledi.
Ahmed Ebu Gayt, "Bu plan Filistinlileri ikinci sınıf yurttaşlara dönüştürür. Asla barış getirmez" dedi.
Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da planı reddedip ABD'nin artık kendileri için dost bir ülke olmadığını belirterek, "Tarihe Kudüs'ü satan veya ondan vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" diye konuştu
Trump, 'Yüzyılın anlaşması' demişti
ABD Başkanı Donald Trump, "Yüzyılın anlaşması" olarak nitelendirdiği planı Salı günü Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıklamıştı.
Trump'ın planının ana unsurları şöyle:
- Kudüs bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olacak.
- ABD, planın kavramsal haritasında İsrail'e ait olması öngörülen toprakları tanıyacak. İsrail'in de "bazı ödünler" verecek.
- Filistin toprakları iki katına çıkacak. Kurulacak Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs'te olacak ve ABD bölgede büyükelçilik açacak.
- Hiçbir İsrailli ya da Filistinli yerlerinden edilmeyecek. Yani mevcut Yahudi yerleşimleri tamamen muhafaza edilecek.
- İsrail, Ürdün Kralı Abdullah ile birlikte çalışarak Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Harem-üş Şerif gibi kutsal yerlerin mevcut durumunun korunmasını sağlayacak.
- Planın öngördüğü haritada Filistinlilere verilen topraklara dört yıl boyunca dokunulmayacak. Bu süreçte Filistinliler İsrail ile müzakereler yapacak ve bağımsız devlet olmak için planda vurgulanan koşulları yerine getirecek.
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