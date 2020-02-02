Telif hakkı EPA Image caption Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, kadınların sadece çirkin erkeklerin tacizine uğradıklarında şikayetçi olduğunu öne sürerek tepki çekmesinin ardından sözlerinden dolayı özür diledi.

Moreno, Cuma günü Guayaquil kentindeki bir konferansta söylediği bu sözlerin yanlış anlaşıldığını, amacının "şiddet ya da taciz gibi ciddi önemli meseleyi hafife almak olmadığını" öne sürdü.

Lenin Moreno, Twitter mesajında, "Bu şekilde anlaşıldıysam özür dilerim. Kadına yönelik her türlü şiddete karşıyım" dedi.

'Erkekler sürekli tacizle suçlanma tehlikesiyle karşı karşıya'

Moreno konferanstaki konuşmasında erkeklerin sürekli tacizle suçlanma tehlikesi altında olduğunu iddia ederek, şunları söylemişti:

"Kadınlar sık sık taciz şikayetinde bulunuyor. Bu doğru ve iyi ki de böyle yapıyorlar. Taciz vakalarında, kadınları çirkin insanlar kızdırıyor. Yani, çirkin biri yaparsa adı 'taciz' oluyor. Ama erkek yakışıklıysa genellikle bunun taciz olduğunu düşünmüyorlar."

Çok sayıda kişi, bu sözleri içeren videonun sosyal medyada yayımlanmasından sonra Moreno'ya tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı, "Lenin Moreno'ya göre kadınlar, tacizi sadece saldırgan çirkinse rapor ediyor. Kadına şiddeti önleme programında neden 876 bin dolar kesintiye gittikleri şimdi anlaşılıyor. Bunlar için hayatımız değersiz" dedi.

Bir başka yorumda ise "Bir kadın düşmanı tarafından yönetiliyoruz" denildi.