Telif hakkı Getty Images Image caption Virüsün Filipinler'de ortaya çıkmasının ardından maske almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Filipinler'de 44 yaşındaki bir kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, Aralık ayı sonunda görülmeye başlayan salgında Çin dışında meydana gelen ilk can kaybı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'in Vuhan şehrinden geldiği belirtilen Çinli adamın Filipinler'e gelmeden önce virüsü kaptığını açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin bir süredir başkent Manila'da zatürre tedavisi gördüğünü belirtti.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden kişinin Vuhan'dan Manila'ya Hong Kong üzerinden seyahat ettiğini söyledi. Bakanlık, 38 yaşında Çinli bir kadında da virüs tespit edildiğini ifade etti.

Filipinler'de yayın yapan Rappler'ın bildirdiğine göre, Sağlık Bakanı Francisco Duque hastanın stabil olduğunu ve iyileşme emareleri gösterdiğini ancak son 24 saat içinde durumunun giderek kötüleştiğini açıkladı.

Duque, hayatını kaybeden kişiyle aynı uçakta seyahat edenler ve kaldığı otelin çalışanları gibi temas kurduğu kişileri bulmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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WHO'nun Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, halktan sakin olmalarını istedi.

Abeyasinghe, "Bu, Çin dışında meydana gelen ilk ölüm vakası. Ancak, bunun Filipinler kaynaklı bir vaka olmadığını unutmamak gerek. Hayatını kaybeden hasta, bu salgının tam merkezinden gelmişti" dedi.

Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar can kaybı toplamda 300'ü aştı. Bugüne kadar ölümlerin tamamı, çoğunluğu virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletinde olmak üzere Çin'de görülmüştü. Virüs, şu ana kadar 20'den fazla ülkede 14 bin kişiyi etkiledi.

Virüsün görüldüğü kişi sayısı, 2003'teki Sars salgınını geçti.

Aralarında ABD ve Avustralya'nın da aralarında olduğu çok sayıda ülke, Çin'den gelen yolcuların girişlerine izin vermemeye başladı.

Türk Hava Yolları (THY) da Çin'de Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Türkiye dün 32'si kendi vatandaşı, 42 kişiyi askeri kargo uçağıyla Vuhan'dan tahliye etti. Getirilen kişilerin tedbir amacıyla 14 gün karantinada tutulacağı açıklandı.