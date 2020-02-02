Telif hakkı Andy Bullemor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde bıçaklı saldırı düzenleyen bir kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Londra Emniyet Müdürlüğü, olayın "terör bağlantılı" olduğunu ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları, sosyal medyada olay yerine çok sayıda silahlı polis ve ambulansın geldiğini yazıyor.

Görgü tanıkları, sağlık ekiplerinin en az iki kişiye olay yerinde müdahale ettiğini gördüklerini söyledi.

Bir başka görgü tanığı da saldırganın bir dükkandan içeri girerek, müşterileri bıçaklamaya başladığını ve daha sonra dükkandan çıkıp, bisiklet süren bir kadına saldırdığını aktardı.

Görgü tanıkları, polisin en az üç el ateş ederek, saldırganı vurduğunu da ifade etti.

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