Londra'nın merkezindeki Soho'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu

Londra'nın en kalabalık ve turistik bölgelerinden Soho'da, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba bulundu.

Bir inşaat çalışması sırasında fark edilen bomba nedeniyle bazı sokaklar boşaltıldı.

Polis yerel saatle 13:50'de yapılan ihbar üzerine Dean Street'teki olay mahaline ulaştı.

Oxford Caddesi, Charing Cross ve Shaftesbury Avenue çevresi polis kordonuna alındı.

Bomba nedeniyle boşaltılan yapılar arasında Soho Hotel, Soho Theatre ve Groucho Club da var.

Image caption Binaların boşaltılmasıyla sokaklarda toplanan kalabalık polis tarafından bölge dışına çıkarıldı

Olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda binalarda bulunanların sokaklarda toplandığı ve polisin kalabalığı bölgenin dışına çıkarmaya çalıştığı görülüyor.

Bomba nedeniyle bölgede bu akşam yapılacak bazı konserler ve programlar da iptal edildi.

İngiltere'de resmi verilere göre, ülkede hala 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yüzlerce bomba bulunuyor.