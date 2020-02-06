'İsrail, Suriye'de Şam dahil birçok bölgeye füze fırlattı'

Telif hakkı Twitter Image caption Sosyal medyada paylaşılan ve Şam yakınlarına düşen bir füze görüntüsü olduğu iddia edilen videodan bir kesit

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına füze saldırılarında bulundu.

Suriye haber ajansı Sana, ülkedeki hava savunma sistemlerinin birçok füzeyi engellediğini, ancak isabet eden füzeler nedeniyle 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye ordusunu ve İran destekli milisleri hedef alan hava saldırılarında 23 kişinin öldüğünü belirtti.

İsrail konu ile ilgili açıklama yapmadı, fakat İran'ın Suriye'deki "askeri tahkimatlarını" durdurmak üzere son yıllarda yüzlerce saldırıda bulunduğunu kabul etmişti.

İran ve Lübnan'daki Hizbullah hareketi, Suriye'de yaklaşık 9 yıldır sürmekte olan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekliyor.

Sana haber ajansı, Suriyeli bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Lübnan ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde dolaşan İsrail savaş uçaklarının, Perşembe günü erken saatlerde ülkenin güneyine iki dalga halinde füze saldırılarında bulunduğunu kaydetti.

İlk saldırılarda Şam yakınlarındaki askeri mevziler hedef alınırken, daha sonraki füzelerin de Dera, Kuneytra ve Şam kırsalını hedeflediği belirtildi.

Askeri kaynak, füzelerin birçoğunun hava savunma personeli tarafından vurulduğunu, saldırıda 8 askerin yaralandığını ve maddi hasarın olduğunu ifade etti.

Gözlemevi ise saldırıların İran'ın desteklediği milislerin Kisva, Mukaylabiye, Cisr el Bağdat ve İzra'daki mevzilerini hedef aldığını, Suriyeli ve İranlı 15 savaşçının öldüğünü, Şam yakınlarındaki hava savunma bataryalarına isabet eden füzelerin de 8 Suriyeli askerin ölümüne yol açtığını duyurdu.

Telif hakkı AFP Image caption İdlib civarındaki çatışmalar nedeniyle yarım milyonu aşkın insan evlerini terk etti

Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail, "Suriye Arap Ordusunun İdlib ve batı Halep'teki saldırıları karşısında çökmekte olan silahlı terörist örgütleri kurtarmak" amacıyla "saldırgan bir eskalasyon" başlatmakla suçlandı.

Suriye ordusu son haftalarda İran'ın destekli milisler ve Rus hava saldırılarının yardımıyla ülkenin kuzey batısındaki İdlib civarında onlarca köy ve kasabayı ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, çoğu kadın ve çocuk yarım milyonu aşkın sivil, çatışmalar nedeniyle göç etti.

Suriye ordusunun Aralık ayından bu yana sürdürdüğü "İdlib Şafağı" operasyonu kapsamında Türkiye'nin Rusya'yla anlaşmalı olarak kurduğu 12 gözlem noktasından ikisinden sonra, Perşembe günü de yine gözlem noktalarının bulunduğu Serakib kentini kuşattı.

Serakib, Şam için kritik önemdeki M4 ve M5 yollarının kesiştiği noktada yer alıyor. M4, Halep'i Lazkiye'ye, M5 de yine Halep'i Başkent Şam'a bağlayan ana yol.

Suriye ordusu geçen haftadan bu yana Serakib'e doğru ilerliyor. Türkiye, Şam'ın ilerleyişini durdurmak ve bulunduğu alanı kaybetmemek için Serakib'deki gözlem noktasını güçlendirmiş, aynı zamanda ilçenin çevresinde üç tane daha askeri oluşturmuştu.

Bu takviye sırasında Şam'ın saldırısı sonucu yedisi asker 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.