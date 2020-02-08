Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti

Tayland'da bir askerin, ülkenin üçüncü büyük şehri olan Korat'ta ateş açtığı ve ölümlere sebep olduğu bildirildi.

Yerel basın, Taylandlı askerin bir alışveriş merkezinde ateş açması sonucu en az 12 kişinin öldüğünü bildiriyor, ancak resmi makamlar henüz bu iddiayı doğrulamadı.

Bangkok Post gazetesi, askerin bir askeri kampta komutanına ve asker arkadaşlarına ateş açtıktan sonra askeri bir araçla kaçtığını, ardından da Muang bölgesindeki bir alışveriş merkezinde sivillere ateş açtığını bildirdi. Bu bilgiler resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Ayrıntılar birazdan…