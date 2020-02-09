Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Sars salgınında ölenlerin sayısını geçti

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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı, 2003 yılında Sars salgınında ölenlerin sayısını geçti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubei vilayetinde ölenlerin sayısı 780'e, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı da ikisi ülke dışında, geri kalanının hepsi Çin'de olmak üzere 803'e çıktı.

Sars (şiddetli akut solunum yolu sendromu) salgını onlarca ülkeye yayılmış, ölü sayısı da 774 olarak kaydedilmişti.

Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı da dünya genelinde 34 bin 800 oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen ay acil durum ilan etti.

Son durum ne?

Hubei'deki sağlık yetkilileri, Cumartesi günü bölgede 81 kişinin daha öldüğünü ve ölü sayısının 780'e çıktığını söyledi. Toplam 801 kişi Çin'de, bir kişi Hong Kong'da ve bir kişi de Filipinlerde virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2019-nCov adı verilen yeni virüs ilk olarak Hubei vilayetinin Vuhan kentinde ortaya çıktı. Kent haftalarca karantina altında tutuldu.

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong'da da yeni karantina uygulamaları getirildi. Çin'den bölgeye gelenlerin 14 gün boyunca dışarı çıkmamaları istendi. Karara uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağı açıklandı.

Hong Kong'da koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 26 oldu.

Çin'den çıkıp 25 ülkeye yayılan salgında, Vuhan'da yaşayan 60 yaşındaki bir ABD vatandaşı da hayatını kaybetti. Bu vaka, Çinli olmayan ilk kayıp olarak kayda geçti.

Bu haberin ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı'da bir açıklama yapıp 60lı yaşlarındaki bir Japon'un da Vuhan'da öldüğünü duyurdu ama bu kişinin kesin ölüm nedeninin teşhis edilemediği, Çinli yetkililerin ölüm nedenini 'virüs kaynaklı zatürre' olarak açıklandığı belirtildi.

Cumartesi günü Fransa'da Haute-Savoie bölgesinde beş koronavirüs vakası teşhis edildiğini duyurdu. Virüsün bulaştığı kişiler arasında 9 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor. Fransa'da koronavirüsün bulaştığı hasta sayısı 11'e çıkmış oldu.

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn, yeni beş vakada da hastaların İngiltere vatandaşı olduğunu ve Singapur'da koronavirüs teşhisi konan İngiliz vatandaşıyla aynı dağ evinde kaldıklarını belirtti. Bu evde kalan altı kişinin de gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

Türkiye Çin'den hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatını durdurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cuma günü, yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı alınan yeni tedbirleri açıklarken, "Çin'den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süreyle durdurulduğunu" açıkladı.

Bakan Koca, Çin'den tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerde de koronavirüse rastlanmadığını da söyledi.

Gelecek hafta Bilim Kurulu'nun toplanacağına işaret eden Bakan, özellikle sağlık ekibi ve mürettebatın gözlem süresiyle ilgili bir değerlendirmede bulunulacağını belirtti.

Türkiye'deki 17 uluslararası havalimanında yurt dışından gelen yolcuların termal kamera ile taramadan geçirildiklerini açıklayan Bakan, şöyle konuştu:

"Çin uçuşlarını geçici olarak durdurduktan sonra bilim kurulumuzun kararıyla tüm uluslararası havalimanlarında yurt dışından gelen yolcuları termal kamera ile kontrol ediyoruz, iki gün önce başlandı. Şu an 17 havalimanımızda yürüttüğümüz taramalarda herhangi şüpheli yolcuya rastlanmadığını söylemek istiyorum."