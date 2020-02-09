Tayland'da 26 kişiyi öldüren asker 'mülk anlaşmasında kandırıldığını düşündüğü için etrafa saldırdı'

Telif hakkı Facebook Image caption Saldırıyı gerçekleştiren Jakraphanth Thomma polis operasyonunda öldürüldü

Tayland'ın üçüncü büyük şehri Nakhon Ratchasima'da açtığı ateşte 26 kişiyi öldüren asker, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Taylandlı asker Jakraphanth Thomma, Cumartesi günü önce üst düzey komutanlarına saldırdı daha sonra cephaneliği ve komutanın silahını çalarak kaçıp şehrin sokaklarında ve alışveriş merkezi Korat'ta etrafa ateş açtı.

Saldırı görüntülerini sosyal medyada paylaşan saldırgan Cumartesi gecesi güvenlik güçleri tarafından köşeye sıkıştırılıp öldürüldü.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, Pazar günkü açıklamasında ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 57'ye çıktığını söyledi.

Başbakan "Bu Tayland'da daha önce görülmemiş bir olay. Umuyorum bu yaşadığımız son kriz olur" dedi.

Başbakan, saldırgan Kahraphanth'ın bir mülk anlaşmasında kandırıldığı düşüncesiyle bu saldırıları düzenlediğini söyledi.

Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Pazar günü Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda güvenlik güçleri hızlı müdahalelerinden dolayı tebrik etti.

Alışveriş merkezinde ne oldu?

Cumartesi günü yerel saatle sabah 3'ten kısa bir süre sonra güvenlik güçlerinin bir binayı kuşattıkları ve silahlı bir saldırganı yakalamaya çalıştıkları haberleri geldi.

Alışveriş merkezindekiler tahliye dildi ama içeride rehin alınanlar olabileceğinden şüpheleniliyordu.

Pazar günü yerel saatle sabah 9.30'da polis silahlı saldırganın vurularak öldürüldüğünü teyit etti. Ama operasyonun nasıl sona erdiğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Bu açıklamadan önce 32 yaşındaki saldırganın binanın arkasından kaçtığı haberleri geliyordu.

Saldırganı teslim olmaya ikna etmesi için annesi de alışveriş merkezine getirilmişti.

Binadan kaçanlardan biri BBC'ye, dördüncü kattaki tuvaletlerde saklandıklarını söyledi. Daha sonra ikinci kata inip üç saat boyunca bir restorandaki masaların altına saklandıklarını, daha sonra en az dört el ateş sesi duyup askerleri gördüklerini ve güvenli bir şekilde binadan çıktıklarını anlattı.

BBC'ye konuşan Nakhon Ratchasima'da yaşayan İngilizce öğretmeni Charlie Crowson sokaklarda cesetler gördüğünü söyledi.

Crowsun, kız arkadaşının eski öğrencilerinin de ölenler arasında olduğunu ifade etti.