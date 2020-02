Oscar Ödülleri: Favori adaylar kim? Sürpriz çıkar mı?

Telif hakkı EPA

92. Oscar ödülleri bu gece Los Angeles'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

Joker filmi 11 dalda ödüle aday gösterilerek bu yılın en çok ödüle aday gösterilen filmi oldu. Ardından The Irishman, 1917 ve Once Upon a Time in Hollywood geliyor. Bu filmler de 10 dalda ödüle aday gösteriledi.

En iyi oyuncu ve yardımcı oyuncu ödüllerinde Brad Pitt, Renee Wellweger, Joaquin Phoenix ve Laura Dern favori gösteriliyor.

Sam Mendes'in Birinci Dünya Savaşı'nı konu edinen filmi 1917 ve Güney Koreli yönetmek Bong Joon-ho'nun filmi Parazit en iyi film ödülünde öne çıkan iki film.

Bu yıl düzenlenen Oscar ödüllerinin tüm aday listesini aşağıda görebilirsiniz.

Telif hakkı Getty Images Image caption Brad Pitt Ocak ayındaki Screen Actors Guild Awards ödül töreninde

Brad Pitt oyunculuk ödülü alır mı?

Gecenin en merak edilen konularından biri Brad Pitt'in yardımcı oyuncu ödülünü alıp alamayacağı. Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyor.

Pitt daha önce 2014 yılında yapımcılığını üstlendiği 12 Years a Slave filmiyle Oscar ödülünün sahibini olmuştu. Ancak oyunculuğu henüz Oscar'lık görülmedi.

Pitt daha önce Twelve Monkeys, The Curious Case of Benjamin Button ve Moneyball filmlerindeki rolleriyle Oscar adayı olmuş, törenden eli boş dönmüştü.

Phoenix ödül alırsa siyasi konuşma yapar mı?

En iyi oyuncu ödülünün favori ismi ise Joker filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix.

Daha önce ödül aldığı törenlerde 'sistematik ırkçılığı' eleştirdiği politik konuşmasıyla dikkat çeken Phoenix'in Oscar heykelcini alması durumunda yine podyumda politik bir söylemde bulunması bekleniyor.

The Independent gazetesinin film eleştirmeni Clarisse Loughrey "Sanıyorum platformu işe yarar bir şey söylemek için kullanmak istiyor" dedi.

Eğer bu gece Oscar ödülünü kucaklarsa, bu 45 yaşındaki Joaquin Phoenix'in ilk Oscar ödülü olacak. Aktör daha önce The Master, Gladiator ve Walk the Line filmlerindeki rolleriyle aday gösterilmişti.

Phoenix'in tören sonrasında da ne yapacağı merak konusu. Ocak'taki Screen Actors' Guild Awards töreninden sonra 'after-party' kutlamaları yerine hayvan hakları savunucularının düzenlediği bir protesto gösterisine katılmıştı. Üstelik takım elbisesini de çıkarma gereği duymamıştı.

Telif hakkı Netflix Image caption Laura Dern ve Scarlett Johansson

Laura Dern ve Renee Zellweger favori

Judy Garland'ı oynadığı 'Judy' filminin başrol oyuncusu Renee Zellweger de gecenin merak edilen oyuncularından.

2002-2004 yılları arasında üst üste üç yıl aday gösterilen Zellweger, Cold Mountain filmindeki rolüyle Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Netflix'te yayınlanan Marriage Story filmindeki rolüyle Laura Dern'in almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Her ne kadar Oscar ödülleri birçok sürprize gebe olsa da, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Laura Dern'in heykelciği eve götürmeleri birçok eleştirmenin beklentisi.

Telif hakkı Universal Image caption Sam Mendes 1917 filmini yönetirken

1917 gecenin yıldız olur mu?

Gecenin en çok konuşulan filmlerinden biri 1917 olacak.

Yönetmen dalında ve en iyi film dalında 1917 filminin iki ödülü de alması muhtemel.

Ama son yedi yılda hem en iyi yönetmen, hem en iyi film ödülü hiç aynı filme gitmedi.

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun filmi Parazit'in yabancı dilde çekilip Oscar'da en iyi film ödülünü alan ilk film olması birçoklarını şaşırtmayacak ama bu gerçekleşirse Oscar tarihinde de bir ilk olacak.

Oscar töreninin bu yıl da sunucusu yok. Geçen yıl Maya Rudolph, Tina Fey ve Amy Poehler açılışı yapmıştı.

Tek bir sunucunun olmadığı törende farklı ünlü isimler sahneye çıkıp ödül alanları açıklayacak.

Telif hakkı Reuters Image caption Renee Zellweger Judi filmindeki rolüyle Bafta kazandı.

Billie Eilish, James Bond filmi müziğini tanıtır mı?

Los Angeles'ta düzenlenen törende 18 yaşındaki pop şarkıcısı Billie Eilish de sahne alacak.

Eilish'in Oscar törenini yeni James Bond filmi için hazırladığı soundtrack'i de ilk defa izleyicilerle buluşturmak için bir fırsata dönüştürebileceği konuşuluyor.

LA Lakers'ın kahramanı efsane basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın da törende anılması bekleniyor.

İki hafta önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant, 2018'de kısa animasyon filmi Dear Basketball ile Oscar ödülü kazanmıştı.

Oyunculuk dallarındaki tüm ödüllerin beyaz aktörlere gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Billie Eilish

Harriet filmindeki rolüyle İngiliz yıldız Cynthia Erivo'nun ödüle layık görülmesi ise bu 'beyaz oyuncular' arasından bir siyah olarak sıyrıldığı anlamına gelecek.

En iyi yönetmen ödülü ise kesinlikle bir erkeğe gidecek, zira bu dalda kadın yönetmenler aday gösterilmedi.

Son 10 yılın 9'unda en iyi yönetmen dalında hep erkekler aday gösterilmişti.

En iyi uyarlama film dalında Little Women'ın ödül kazanması ise filmin kadın yönetmeni Greta Gerwig'in öne çıkmasını sağlayabilir, bazı eleştirmenler Gerwig'in en iyi yönetmen dalında aday gösterilmemesine tepki göstermişti.

Little Women en iyi film dalında da aday. Bu dalda Gerwig'in eşi Noah Baumbach'ın yönetmeni olduğu Marriage Story de yarışıyor.

Aday listesi:

En iyi film:

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite

En iyi erkek oyuncu:

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

En iyi kadın oyuncu:

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time... in Hollywood

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

En iyi yönetmen:

The Irishman - Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

1917 - Sam Mendes

Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon-ho

En iyi uyarlama senaryo:

The Irishman - Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Joker - Todd Phillips & Scott Silver

Little Women - Greta Gerwig

The Two Popes - Anthony McCarten

En iyi özgün senaryo:

Knives Out - Rian Johnson

Marriage Story - Noah Baumbach

1917 - Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon Ho & Han Jin Won

En iyi animasyon filmi:

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

En iyi belgesel:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

En iyi uluslararası film:

Corpus Christi - Poland

Honeyland - North Macedonia

Les Miserables - France

Pain and Glory - Spain

Parasite - South Korea

En iyi sinematografi:

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins

Once Upon a Time... in Hollywood - Robert Richardson

En iyi kostüm tasarımı:

The Irishman - Sandy Powell & Christopher Peterson

Jojo Rabbit - Mayes C Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women - Jacqueline Durran

Once Upon a Time... in Hollywood - Arianne Phillips

En iyi film kurgusu:

Ford v Ferrari - Michael McCusker & Andrew Buckland

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Parasite - Yang Jinmo

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker

Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou

Judy - Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White

1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole

En iyi özgün müzik:

Joker - Hildur Guðnadóttir

Little Women - Alexandre Desplat

Marriage Story - Randy Newman

1917 - Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams

En iyi özgün şarkı:

I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4 (Randy Newman)

(I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)

I'm Standing With You - Breakthrough (Diane Warren)

Into the Unknown - Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)

Stand Up - Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)

En iyi yapım tasarımı:

The Irishman - Bob Shaw & Regina Graves

Jojo Rabbit - Ra Vincent & Nora Sopková

1917 - Dennis Gassner & Lee Sandales

Once Upon a Time... in Hollywood - Barbara Ling & Nancy Haigh

Parasite - Lee Ha Jun & Cho Won Woo

En iyi ses kurgusu:

Ford v Ferrari - Donald Sylvester

Joker - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarney & Rachael Tate

Once Upon a Time... in Hollywood - Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of Skywalker - Matthew Wood & David Acord

En iyi ses miksajı:

Ad Astra - Gary Rydstrom, Tom Johnson & Mark Ulano

Ford v Ferrari - Paul Massey, David Giammarco & Steven A Morrow

Joker - Tom Ozanich, Dean Zupancic & Tod Maitland

1917 - Mark Taylor & Stuart Wilson

Once Upon a Time... in Hollywood - Michael Minkler, Christian P Minkler & Mark Ulano

En iyi görsel efektler:

Avengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken & Dan Sudick

The Irishman - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser & Stephane Grabli

The Lion King - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones & Elliot Newman

1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler & Dominic Tuohy

Star Wars: The Rise of Skywalker - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach & Dominic Tuohy

En iyi kısa animasyon:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

En iyi kısa belgesel:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

En iyi kısa film: