Oscar Ödülleri: Favori adaylar kim? Sürpriz çıkar mı?
92. Oscar ödülleri bu gece Los Angeles'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.
Joker filmi 11 dalda ödüle aday gösterilerek bu yılın en çok ödüle aday gösterilen filmi oldu. Ardından The Irishman, 1917 ve Once Upon a Time in Hollywood geliyor. Bu filmler de 10 dalda ödüle aday gösteriledi.
En iyi oyuncu ve yardımcı oyuncu ödüllerinde Brad Pitt, Renee Wellweger, Joaquin Phoenix ve Laura Dern favori gösteriliyor.
Sam Mendes'in Birinci Dünya Savaşı'nı konu edinen filmi 1917 ve Güney Koreli yönetmek Bong Joon-ho'nun filmi Parazit en iyi film ödülünde öne çıkan iki film.
Bu yıl düzenlenen Oscar ödüllerinin tüm aday listesini aşağıda görebilirsiniz.
Brad Pitt oyunculuk ödülü alır mı?
Gecenin en merak edilen konularından biri Brad Pitt'in yardımcı oyuncu ödülünü alıp alamayacağı. Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyor.
Pitt daha önce 2014 yılında yapımcılığını üstlendiği 12 Years a Slave filmiyle Oscar ödülünün sahibini olmuştu. Ancak oyunculuğu henüz Oscar'lık görülmedi.
Pitt daha önce Twelve Monkeys, The Curious Case of Benjamin Button ve Moneyball filmlerindeki rolleriyle Oscar adayı olmuş, törenden eli boş dönmüştü.
Phoenix ödül alırsa siyasi konuşma yapar mı?
En iyi oyuncu ödülünün favori ismi ise Joker filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix.
Daha önce ödül aldığı törenlerde 'sistematik ırkçılığı' eleştirdiği politik konuşmasıyla dikkat çeken Phoenix'in Oscar heykelcini alması durumunda yine podyumda politik bir söylemde bulunması bekleniyor.
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The Independent gazetesinin film eleştirmeni Clarisse Loughrey "Sanıyorum platformu işe yarar bir şey söylemek için kullanmak istiyor" dedi.
Eğer bu gece Oscar ödülünü kucaklarsa, bu 45 yaşındaki Joaquin Phoenix'in ilk Oscar ödülü olacak. Aktör daha önce The Master, Gladiator ve Walk the Line filmlerindeki rolleriyle aday gösterilmişti.
Phoenix'in tören sonrasında da ne yapacağı merak konusu. Ocak'taki Screen Actors' Guild Awards töreninden sonra 'after-party' kutlamaları yerine hayvan hakları savunucularının düzenlediği bir protesto gösterisine katılmıştı. Üstelik takım elbisesini de çıkarma gereği duymamıştı.
Laura Dern ve Renee Zellweger favori
Judy Garland'ı oynadığı 'Judy' filminin başrol oyuncusu Renee Zellweger de gecenin merak edilen oyuncularından.
2002-2004 yılları arasında üst üste üç yıl aday gösterilen Zellweger, Cold Mountain filmindeki rolüyle Oscar ödülünün sahibi olmuştu.
En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Netflix'te yayınlanan Marriage Story filmindeki rolüyle Laura Dern'in almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Her ne kadar Oscar ödülleri birçok sürprize gebe olsa da, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Laura Dern'in heykelciği eve götürmeleri birçok eleştirmenin beklentisi.
1917 gecenin yıldız olur mu?
Gecenin en çok konuşulan filmlerinden biri 1917 olacak.
Yönetmen dalında ve en iyi film dalında 1917 filminin iki ödülü de alması muhtemel.
Ama son yedi yılda hem en iyi yönetmen, hem en iyi film ödülü hiç aynı filme gitmedi.
Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun filmi Parazit'in yabancı dilde çekilip Oscar'da en iyi film ödülünü alan ilk film olması birçoklarını şaşırtmayacak ama bu gerçekleşirse Oscar tarihinde de bir ilk olacak.
Oscar töreninin bu yıl da sunucusu yok. Geçen yıl Maya Rudolph, Tina Fey ve Amy Poehler açılışı yapmıştı.
Tek bir sunucunun olmadığı törende farklı ünlü isimler sahneye çıkıp ödül alanları açıklayacak.
Billie Eilish, James Bond filmi müziğini tanıtır mı?
Los Angeles'ta düzenlenen törende 18 yaşındaki pop şarkıcısı Billie Eilish de sahne alacak.
Eilish'in Oscar törenini yeni James Bond filmi için hazırladığı soundtrack'i de ilk defa izleyicilerle buluşturmak için bir fırsata dönüştürebileceği konuşuluyor.
LA Lakers'ın kahramanı efsane basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın da törende anılması bekleniyor.
İki hafta önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant, 2018'de kısa animasyon filmi Dear Basketball ile Oscar ödülü kazanmıştı.
Oyunculuk dallarındaki tüm ödüllerin beyaz aktörlere gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Harriet filmindeki rolüyle İngiliz yıldız Cynthia Erivo'nun ödüle layık görülmesi ise bu 'beyaz oyuncular' arasından bir siyah olarak sıyrıldığı anlamına gelecek.
En iyi yönetmen ödülü ise kesinlikle bir erkeğe gidecek, zira bu dalda kadın yönetmenler aday gösterilmedi.
Son 10 yılın 9'unda en iyi yönetmen dalında hep erkekler aday gösterilmişti.
En iyi uyarlama film dalında Little Women'ın ödül kazanması ise filmin kadın yönetmeni Greta Gerwig'in öne çıkmasını sağlayabilir, bazı eleştirmenler Gerwig'in en iyi yönetmen dalında aday gösterilmemesine tepki göstermişti.
Little Women en iyi film dalında da aday. Bu dalda Gerwig'in eşi Noah Baumbach'ın yönetmeni olduğu Marriage Story de yarışıyor.
Aday listesi:
En iyi film:
- Ford v Ferrari
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- Marriage Story
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
- Parasite
En iyi erkek oyuncu:
- Antonio Banderas - Pain and Glory
- Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... in Hollywood
- Adam Driver - Marriage Story
- Joaquin Phoenix - Joker
- Jonathan Pryce - The Two Popes
En iyi kadın oyuncu:
- Cynthia Erivo - Harriet
- Scarlett Johansson - Marriage Story
- Saoirse Ronan - Little Women
- Charlize Theron - Bombshell
- Renee Zellweger - Judy
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
- Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood
- Anthony Hopkins - The Two Popes
- Al Pacino - The Irishman
- Joe Pesci - The Irishman
- Brad Pitt - Once Upon a Time... in Hollywood
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
- Kathy Bates - Richard Jewell
- Laura Dern - Marriage Story
- Scarlett Johansson - Jojo Rabbit
- Florence Pugh - Little Women
- Margot Robbie - Bombshell
En iyi yönetmen:
- The Irishman - Martin Scorsese
- Joker - Todd Phillips
- 1917 - Sam Mendes
- Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino
- Parasite - Bong Joon-ho
En iyi uyarlama senaryo:
- The Irishman - Steven Zaillian
- Jojo Rabbit - Taika Waititi
- Joker - Todd Phillips & Scott Silver
- Little Women - Greta Gerwig
- The Two Popes - Anthony McCarten
En iyi özgün senaryo:
- Knives Out - Rian Johnson
- Marriage Story - Noah Baumbach
- 1917 - Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns
- Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino
- Parasite - Bong Joon Ho & Han Jin Won
En iyi animasyon filmi:
- How to Train Your Dragon: The Hidden World
- I Lost My Body
- Klaus
- Missing Link
- Toy Story 4
En iyi belgesel:
- American Factory
- The Cave
- The Edge of Democracy
- For Sama
- Honeyland
En iyi uluslararası film:
- Corpus Christi - Poland
- Honeyland - North Macedonia
- Les Miserables - France
- Pain and Glory - Spain
- Parasite - South Korea
En iyi sinematografi:
- The Irishman - Rodrigo Prieto
- Joker - Lawrence Sher
- The Lighthouse - Jarin Blaschke
- 1917 - Roger Deakins
- Once Upon a Time... in Hollywood - Robert Richardson
En iyi kostüm tasarımı:
- The Irishman - Sandy Powell & Christopher Peterson
- Jojo Rabbit - Mayes C Rubeo
- Joker - Mark Bridges
- Little Women - Jacqueline Durran
- Once Upon a Time... in Hollywood - Arianne Phillips
En iyi film kurgusu:
- Ford v Ferrari - Michael McCusker & Andrew Buckland
- The Irishman - Thelma Schoonmaker
- Jojo Rabbit - Tom Eagles
- Joker - Jeff Groth
- Parasite - Yang Jinmo
En iyi makyaj ve saç tasarımı:
- Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker
- Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou
- Judy - Jeremy Woodhead
- Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White
- 1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole
En iyi özgün müzik:
- Joker - Hildur Guðnadóttir
- Little Women - Alexandre Desplat
- Marriage Story - Randy Newman
- 1917 - Thomas Newman
- Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams
En iyi özgün şarkı:
- I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4 (Randy Newman)
- (I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)
- I'm Standing With You - Breakthrough (Diane Warren)
- Into the Unknown - Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)
- Stand Up - Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)
En iyi yapım tasarımı:
- The Irishman - Bob Shaw & Regina Graves
- Jojo Rabbit - Ra Vincent & Nora Sopková
- 1917 - Dennis Gassner & Lee Sandales
- Once Upon a Time... in Hollywood - Barbara Ling & Nancy Haigh
- Parasite - Lee Ha Jun & Cho Won Woo
En iyi ses kurgusu:
- Ford v Ferrari - Donald Sylvester
- Joker - Alan Robert Murray
- 1917 - Oliver Tarney & Rachael Tate
- Once Upon a Time... in Hollywood - Wylie Stateman
- Star Wars: The Rise of Skywalker - Matthew Wood & David Acord
En iyi ses miksajı:
- Ad Astra - Gary Rydstrom, Tom Johnson & Mark Ulano
- Ford v Ferrari - Paul Massey, David Giammarco & Steven A Morrow
- Joker - Tom Ozanich, Dean Zupancic & Tod Maitland
- 1917 - Mark Taylor & Stuart Wilson
- Once Upon a Time... in Hollywood - Michael Minkler, Christian P Minkler & Mark Ulano
En iyi görsel efektler:
- Avengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken & Dan Sudick
- The Irishman - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser & Stephane Grabli
- The Lion King - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones & Elliot Newman
- 1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler & Dominic Tuohy
- Star Wars: The Rise of Skywalker - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach & Dominic Tuohy
En iyi kısa animasyon:
- Dcera (Daughter)
- Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Sister
En iyi kısa belgesel:
- In the Absence
- Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)
- Life Overtakes Me
- St Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha
En iyi kısa film:
- Brotherhood
- Nefta Football Club
- The Neighbors' Window
- Saria
- A Sister