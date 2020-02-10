Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı heyecanı başladı
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenleniyor.
Oscar Ödül Töreni başlamadan önce ünlü isimlerin tasarım kıyafetleriyle geceye giriş yaptığı kırmızı halı geçit töreni başladı.
Gece boyunca kazananları ve gelişmeleri bu sayfamızda güncelleyeceğiz. Aşağıda aday listesini bulabilirsiniz.
Sinema dünyasının en popüler ve prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödül Töreni'nin 92'incisi de uzun zamandır olduğu gibi sunucusuz gerçekleşiyor.
Bu yıl da aday listesinde özellikle en iyi yönetmen kategorisinde yaptıkları filmlerle beyaz perdede yapımları yer alan kadın yönetmenlerden hiçbirinin bulunmaması ve diğer kategorilerde de farklı etnik kimliklerden çok sayıda ismin yer almaması Akademi'ye eleştirilerin yöneltilmesine yol açtı.
Bu durumu protesto etmek isteyen isimlerden oyuncu Natalie Portman, bu yıl film çeken ancak Oscar'a aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimlerini taşıyan bir Dior ceketle törene geldi.
Kırmızı halının öne çıkan isimlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Aday listesi
En iyi film:
- Ford v Ferrari
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- Marriage Story
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
- Parasite (Parazit)
En iyi erkek oyuncu:
- Antonio Banderas - Pain and Glory
- Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... in Hollywood
- Adam Driver - Marriage Story
- Joaquin Phoenix - Joker
- Jonathan Pryce - The Two Popes
En iyi kadın oyuncu:
- Cynthia Erivo - Harriet
- Scarlett Johansson - Marriage Story
- Saoirse Ronan - Little Women
- Charlize Theron - Bombshell
- Renee Zellweger - Judy
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
- Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood
- Anthony Hopkins - The Two Popes
- Al Pacino - The Irishman
- Joe Pesci - The Irishman
- Brad Pitt - Once Upon a Time... in Hollywood
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
- Kathy Bates - Richard Jewell
- Laura Dern - Marriage Story
- Scarlett Johansson - Jojo Rabbit
- Florence Pugh - Little Women
- Margot Robbie - Bombshell
En iyi yönetmen:
- The Irishman - Martin Scorsese
- Joker - Todd Phillips
- 1917 - Sam Mendes
- Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino
- Parasite - Bong Joon-ho
En iyi uyarlama senaryo:
- The Irishman - Steven Zaillian
- Jojo Rabbit - Taika Waititi
- Joker - Todd Phillips & Scott Silver
- Little Women - Greta Gerwig
- The Two Popes - Anthony McCarten
En iyi özgün senaryo:
- Knives Out - Rian Johnson
- Marriage Story - Noah Baumbach
- 1917 - Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns
- Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino
- Parasite - Bong Joon Ho & Han Jin Won
En iyi animasyon:
- How to Train Your Dragon: The Hidden World
- I Lost My Body
- Klaus
- Missing Link
- Toy Story 4
En iyi belgesel:
- American Factory
- The Cave
- The Edge of Democracy
- For Sama
- Honeyland
Yabancı dilde en iyi film:
- Corpus Christi - Poland
- Honeyland - North Macedonia
- Les Miserables - France
- Pain and Glory - Spain
- Parasite - South Korea
En iyi sinematografi:
- The Irishman - Rodrigo Prieto
- Joker - Lawrence Sher
- The Lighthouse - Jarin Blaschke
- 1917 - Roger Deakins
- Once Upon a Time... in Hollywood - Robert Richardson
En iyi kostüm tasarımı:
- The Irishman - Sandy Powell & Christopher Peterson
- Jojo Rabbit - Mayes C Rubeo
- Joker - Mark Bridges
- Little Women - Jacqueline Durran
- Once Upon a Time... in Hollywood - Arianne Phillips
En iyi film kurgusu:
- Ford v Ferrari - Michael McCusker & Andrew Buckland
- The Irishman - Thelma Schoonmaker
- Jojo Rabbit - Tom Eagles
- Joker - Jeff Groth
- Parasite - Yang Jinmo
En iyi makyaj ve saç tasarımı:
- Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker
- Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou
- Judy - Jeremy Woodhead
- Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White
- 1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole
En iyi özgün müzik:
- Joker - Hildur Guðnadóttir
- Little Women - Alexandre Desplat
- Marriage Story - Randy Newman
- 1917 - Thomas Newman
- Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams
En iyi özgün şarkı:
- I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4 (Randy Newman)
- (I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)
- I'm Standing With You - Breakthrough (Diane Warren)
- Into the Unknown - Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)
- Stand Up - Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)
En iyi yapım tasarımı:
- The Irishman - Bob Shaw & Regina Graves
- Jojo Rabbit - Ra Vincent & Nora Sopková
- 1917 - Dennis Gassner & Lee Sandales
- Once Upon a Time... in Hollywood - Barbara Ling & Nancy Haigh
- Parasite - Lee Ha Jun & Cho Won Woo
En iyi ses kurgusu:
- Ford v Ferrari - Donald Sylvester
- Joker - Alan Robert Murray
- 1917 - Oliver Tarney & Rachael Tate
- Once Upon a Time... in Hollywood - Wylie Stateman
- Star Wars: The Rise of Skywalker - Matthew Wood & David Acord
En iyi ses miksajı:
- Ad Astra - Gary Rydstrom, Tom Johnson & Mark Ulano
- Ford v Ferrari - Paul Massey, David Giammarco & Steven A Morrow
- Joker - Tom Ozanich, Dean Zupancic & Tod Maitland
- 1917 - Mark Taylor & Stuart Wilson
- Once Upon a Time... in Hollywood - Michael Minkler, Christian P Minkler & Mark Ulano
En iyi görsel efekt:
- Avengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken & Dan Sudick
- The Irishman - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser & Stephane Grabli
- The Lion King - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones & Elliot Newman
- 1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler & Dominic Tuohy
- Star Wars: The Rise of Skywalker - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach & Dominic Tuohy
En iyi kısa animasyon:
- Dcera (Daughter)
- Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Sister
En iyi kısa belgesel:
- In the Absence
- Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)
- Life Overtakes Me
- St Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha
En iyi kısa film:
- Brotherhood
- Nefta Football Club
- The Neighbors' Window
- Saria
- A Sister
(Koyu harfle yazılan adaylar bulundukları kategorilerin kazananlarıdır.)