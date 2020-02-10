Oscar ödülleri - Kazananların tam listesi

Telif hakkı AFP Image caption Joaquin Phoenix, Renee Zellweger ve Brad Pitt ödül alan isimler arasındaydı.

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi, Pazar gecesi ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.

Aşağıda adayların ve kazananların tam listesini bulabilirsiniz.

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

KAZANAN - Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

En iyi animasyon film

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

KAZANAN - Toy Story 4

En iyi animasyon kısa film

Dcera (Daughter)

KAZANAN - Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

En iyi özgün senaryo

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

KAZANAN - Parasite

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Parazit filminin gerçek yüzü: Seul’de bodrumlarda yaşayanlar

En iyi uyarlama senaryo

The Irishman

KAZANAN - Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

En iyi kısa film

Brotherhood

Nefta Football Club

KAZANAN - The Neighbours' Window

Saria

A Sister

En iyi prodüksyon tasarımı

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

KAZANAN - Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

En iyi kostüm tasarımı

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

KAZANAN - Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

Telif hakkı Getty Images Image caption Jeff Reichert, Julia Reichert ve Steven Bognar American Factory belgeseliyle Oscar'ı kazandı.

En iyi belgesel

KAZANAN - American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

En iyi kısa belgesel

In the Absence

KAZANAN Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Telif hakkı Getty Images Image caption Laura Dern en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Kathy Bates, Richard Jewell

KAZANAN - Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

En iyi sinematografi

The Irishman

Joker

The Lighthouse

KAZANAN - 1917

Once Upon a Time in Hollywood

En iyi ses kurgusu

KAZANAN - Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

En iyi ses miksi

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

KAZANAN - 1917

Once Upon a Time in Hollywood

En iyi film kurgusu

KAZANAN - Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

En iyi görsel efekt

Avengers Endgame

The Irishman

KAZANAN - 1917

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

En iyi makyaj ve saç tasarımı

KAZANAN - Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

En iyi yabancı film

Corpus Christi

Honeyland

Les Misérables

Pain and Glory

KAZANAN - Parasite

En iyi özgün film müziği

KAZANAN - Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Telif hakkı Reuters

En iyiözgün film şarkısı

I Can't Let You Throw Yourself Away, Toy Story 4

KAZANAN - I'm Gonna Love Me Again, Rocketman

I'm Standing With You, Breakthrough

Into the Unknown, Frozen II

Stand Up, Harriet

En iyi erkek oyuncu

Antonio Banderas, Pain and Glory

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

KAZANAN - Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes

En iyi kadın oyuncu

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

KAZANAN - Renée Zellweger, Judy

Telif hakkı Reuters Image caption Parazit'in senaristleri Bong Joon Ho ve Han Jin Won en iyi senaryo ödülünü kazandı.

En iyi yönetmen

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

KAZANAN - Bong Joon-ho, Parasite

En iyi film