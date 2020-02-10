Oscar ödülleri - Kazananların tam listesi
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi, Pazar gecesi ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.
Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.
Aşağıda adayların ve kazananların tam listesini bulabilirsiniz.
En iyi yardımcı erkek oyuncu
- Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood
- Anthony Hopkins, The Two Popes
- Al Pacino, The Irishman
- Joe Pesci, The Irishman
- KAZANAN - Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
En iyi animasyon film
- How to Train Your Dragon: The Hidden World
- I Lost My Body
- Klaus
- Missing Link
- KAZANAN - Toy Story 4
En iyi animasyon kısa film
- Dcera (Daughter)
- KAZANAN - Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Sister
En iyi özgün senaryo
- Knives Out
- Marriage Story
- 1917
- Once Upon a Time in Hollywood
- KAZANAN - Parasite
En iyi uyarlama senaryo
- The Irishman
- KAZANAN - Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- The Two Popes
En iyi kısa film
- Brotherhood
- Nefta Football Club
- KAZANAN - The Neighbours' Window
- Saria
- A Sister
En iyi prodüksyon tasarımı
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- 1917
- KAZANAN - Once Upon a Time in Hollywood
- Parasite
En iyi kostüm tasarımı
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- KAZANAN - Little Women
- Once Upon a Time in Hollywood
En iyi belgesel
- KAZANAN - American Factory
- The Cave
- The Edge of Democracy
- For Sama
- Honeyland
En iyi kısa belgesel
- In the Absence
- KAZANAN Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)
- Life Overtakes Me
- St Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha
En iyi yardımcı kadın oyuncu
- Kathy Bates, Richard Jewell
- KAZANAN - Laura Dern, Marriage Story
- Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
- Florence Pugh, Little Women
- Margot Robbie, Bombshell
En iyi sinematografi
- The Irishman
- Joker
- The Lighthouse
- KAZANAN - 1917
- Once Upon a Time in Hollywood
En iyi ses kurgusu
- KAZANAN - Ford v Ferrari
- Joker
- 1917
- Once Upon a Time in Hollywood
- Star Wars: The Rise of Skywalker
En iyi ses miksi
- Ad Astra
- Ford v Ferrari
- Joker
- KAZANAN - 1917
- Once Upon a Time in Hollywood
En iyi film kurgusu
- KAZANAN - Ford v Ferrari
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Parasite
En iyi görsel efekt
- Avengers Endgame
- The Irishman
- KAZANAN - 1917
- The Lion King
- Star Wars: The Rise of Skywalker
En iyi makyaj ve saç tasarımı
- KAZANAN - Bombshell
- Joker
- Judy
- Maleficent: Mistress of Evil
- 1917
En iyi yabancı film
- Corpus Christi
- Honeyland
- Les Misérables
- Pain and Glory
- KAZANAN - Parasite
En iyi özgün film müziği
- KAZANAN - Joker
- Little Women
- Marriage Story
- 1917
- Star Wars: The Rise of Skywalker
En iyiözgün film şarkısı
- I Can't Let You Throw Yourself Away, Toy Story 4
- KAZANAN - I'm Gonna Love Me Again, Rocketman
- I'm Standing With You, Breakthrough
- Into the Unknown, Frozen II
- Stand Up, Harriet
En iyi erkek oyuncu
- Antonio Banderas, Pain and Glory
- Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood
- Adam Driver, Marriage Story
- KAZANAN - Joaquin Phoenix, Joker
- Jonathan Pryce, The Two Popes
En iyi kadın oyuncu
- Cynthia Erivo, Harriet
- Scarlett Johansson, Marriage Story
- Saoirse Ronan, Little Women
- Charlize Theron, Bombshell
- KAZANAN - Renée Zellweger, Judy
En iyi yönetmen
- Martin Scorsese, The Irishman
- Todd Phillips, Joker
- Sam Mendes, 1917
- Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood
- KAZANAN - Bong Joon-ho, Parasite
En iyi film
- Ford v Ferrari
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- Marriage Story
- 1917
- Once Upon a Time in Hollywood
- KAZANAN - Parasite