Telif hakkı EPA Image caption ABD Adalet Bakanı William Barr

ABD'de Çinli dört subay hakkında, 2017'de kredi raporlama şirketi Equifax'a düzenlenen dev siber saldırı nedeniyle dava açıldı.

Saldırı sonucu, 147 milyondan fazla Amerikalının, adresleri dahil tüm kişisel bilgileri bilgisayar korsanlarının eline geçmişti.

Çinli subaylarla ilgili dava kararının açıklayan ABD Adalet Bakanı William Barr olayın "tarihin en büyük siber saldırından biri" olduğunu söyledi.

Dört subayın, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 54. Araştırma Enstitüsü'nde görevli oldukları iddia edildi.

Subayların haftalar boyunca Equifax'ın güvenlik sistemine sızdıkları öne sürüldü.

Siber saldırıların 20'ye yakın ülkedeki 34 farklı servis sağlayıcısından düzenlendiği belirtiliyor.

Çin'den de henüz suçlamalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Equifax'ın siber saldırı uyarısı

Merkezi ABD'nin Atlanta kentinde bulunan Equifax, dünya çapında 820 milyondan fazla kişiyle, 91 milyona yakın işletme hakkında detaylı bilgi sahibi.

Kredi raporlama şirketi siber saldırı sonrası ABD Federal Ticaret Komisyonu ile anlaşmış, 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödemeyi kabul etmişti.

ABD, 2014'ten bu yana Çin ordusunu Amerikan şirketlerini hedef alan siber saldırılar düzenlemekle suçluyor.