Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

  • 11 Şubat 2020

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019 yarışmasını Rus sanatçı Oleg Erşov, dört fotoğrafıyla kazandı.

Zeminde bir taş Telif hakkı Oleg Erşov
Image caption Fleswick Körfezi, İngiltere

Erşov 3 bin 400 fotoğraf ile katılan 840 rakibini geçmeyi başardı.

Üstteki fotoğrafı İngiltere, alttaki fotoğrafı ise İzlanda'dan manzaralar içeriyor.

Ödülün ardından konuşan Erşov, "Manzara fotoğrafçılığına olan tutkum doğa sevgimden kaynaklanıyor. Özellikle de insan müdahalesinin henüz mümkün olmadığı yerlere dair sevgimden" dedi.

Toprakta oluşan doğal izlerin havadan fotoğrafı Telif hakkı Oleg Erşov
Image caption Blafellsa, İzlanda

Erşov, "Gün doğumunda sahada olmak ve günün başlangıcını izlemek bana büyük bir yaşam enerjisi veriyor" dedi.

Amatör bir fotoğrafçı olan Erşov, fotoğraf tutkusunun peşinden gidebilmek için bir gıda dağıtım şirketinde çalışarak para kazanıyor.

Fotoğraf çekimi için en sevdiği yerlerin İzlanda, İskoçya ve ABD'nin güneybatısı olduğunu söylüyor.

Dağ manzarası Telif hakkı Oleg Ershov
Image caption Kerlingarfjoll, İzlanda

Erşov, "Fotoğrafçılığa ilgim 2007'de ilk DSLR kameramı alıp ABD'nin güneybatısında bir fotoğraf turuna katılmamla başladı" diyor ve ekliyor:

"Doğadaki renklerin, dokuların ve manzaraların çeşitliliği beni şaşkına çevirmişti."

bir vadi ve nehir fotoğrafı Telif hakkı Oleg Erşov
Image caption Haifoss, İzlanda

Fransız fotoğrafçı Magali Chesnel ikincilik ödülünü tek bir fotoğrafla kazandı.

Yol Tuzunun Hasadı adlı fotoğrafta Fransa'nın Gruissan bölgesinde tuz üretilen Salin de l'ile Saint Martin yer alıyor.

Salin de l'ile Saint Martin, Fransa Telif hakkı Magali Chesnel
Image caption Salin de l'ile Saint Martin, Fransa

Diğer ödül kazananlar ise şöyle:

İkincilik ödülü, tek fotoğraf: Sander Grefte, Hollanda

Bonaire, Hollanda Karayipleri Telif hakkı Sander Grefte
Image caption Bonaire, Hollanda Karayipleri

Üçüncülük ödülü, tek fotoğraf: Adam Hoszang, Macaristan

Şarkiya Çölü, Umman Telif hakkı Peter Adam Hoszang
Image caption Şarkiya Çölü, Umman

Yarışma bu yıl yeni karegoriler de yarattı:

Tek Ağaç Fotoğrafı: Anke Butawitsch, Almanya

A photo of an old tree in a green forest Telif hakkı Anke Butawitsch
Image caption Madeira, Portekiz

Cennetlik Bulut Ödülü: Brandon Yoshizawa, ABD

SpaceX roketinin egzozundan çıkan duman, Sierra Nevada, California, ABD Telif hakkı Brandon Yoshizawa
Image caption SpaceX roketinin egzozundan çıkan duman, Sierra Nevada, California, ABD

Havadan Çekilmiş Soyut Fotoğraf Ödülü: Ignacio Palacios, Avustralya

Lencois Maranhenses, Brezilya'da çekilen bu fotoğrafta renkli kumlar görülüyor Telif hakkı Ignacio Palacios
Image caption Lencois Maranhenses, Brezilya'da çekilen bu fotoğrafta renkli kumlar görülüyor

Manzara içinde Vahşi Yaşam Ödülü: Ricardo Da Cunha, Avustralya

Batı Moğolistan Telif hakkı Ricardo Da Cunha
Image caption Batı Moğolistan

Kar ve Buz Ödülü: Veselin Atanasov, Bulgaristan

Orta Balkanlar Ulusal Parkı, Bulgaristan Telif hakkı Veselin Atanasov
Image caption Orta Balkanlar Ulusal Parkı, Bulgaristan

Yarışmada dereceye giremeyen 101 fotoğraf da ayrıca derlendi. Bunlardan bir kısmı şöyle:

dağ manzarası Telif hakkı Armand Sarlangue
Image caption North Cainevlle Mesa, Capitol Reef Ulusal Parkı, Utah, ABD
Presentational white space
Sierras, California, ABD Telif hakkı Greg Stokesbury
Image caption Sierras, California, ABD
Presentational white space
Lincoln's Rock, Mavi Dağlar, Yeni Güney Galler, Avustralya Telif hakkı Benjamin Maze
Image caption Lincoln's Rock, Mavi Dağlar, Yeni Güney Galler, Avustralya
Presentational white space
Cozia Ulusal Parkı, Romanya Telif hakkı Daniel Mirlea
Image caption Cozia Ulusal Parkı, Romanya
Presentational white space
Page, Arizona, ABD Telif hakkı Craig Bill
Image caption Page, Arizona, ABD
Presentational white space
Yosemite Ulusal Parkı Park, California, ABD Telif hakkı Helder Silva
Image caption Yosemite Ulusal Parkı Park, California, ABD
Presentational white space
Torio, İtalya Telif hakkı Stanislao Basileo
Image caption Torio, İtalya
Presentational white space
Hırvatistan Telif hakkı Jaka Ivancic
Image caption Hırvatistan
Presentational white space
Pembe Tuz Gölü, Kalbarri, Batı Avustralya Telif hakkı Mat Beetson
Image caption Pembe Tuz Gölü, Kalbarri, Batı Avustralya
Presentational white space
Vatnajokull Ulusal Parkı, İzlanda Telif hakkı Patrick Hertzog
Image caption Vatnajokull Ulusal Parkı, İzlanda

Yarışmada ödül alan diğer fotoğrafları internet sitesinde inceleyebilirsiniz.

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