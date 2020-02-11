Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019 yarışmasını Rus sanatçı Oleg Erşov, dört fotoğrafıyla kazandı.

Telif hakkı Oleg Erşov Image caption Fleswick Körfezi, İngiltere

Erşov 3 bin 400 fotoğraf ile katılan 840 rakibini geçmeyi başardı.

Üstteki fotoğrafı İngiltere, alttaki fotoğrafı ise İzlanda'dan manzaralar içeriyor.

Ödülün ardından konuşan Erşov, "Manzara fotoğrafçılığına olan tutkum doğa sevgimden kaynaklanıyor. Özellikle de insan müdahalesinin henüz mümkün olmadığı yerlere dair sevgimden" dedi.

Telif hakkı Oleg Erşov Image caption Blafellsa, İzlanda

Erşov, "Gün doğumunda sahada olmak ve günün başlangıcını izlemek bana büyük bir yaşam enerjisi veriyor" dedi.

Amatör bir fotoğrafçı olan Erşov, fotoğraf tutkusunun peşinden gidebilmek için bir gıda dağıtım şirketinde çalışarak para kazanıyor.

Fotoğraf çekimi için en sevdiği yerlerin İzlanda, İskoçya ve ABD'nin güneybatısı olduğunu söylüyor.

Telif hakkı Oleg Ershov Image caption Kerlingarfjoll, İzlanda

Erşov, "Fotoğrafçılığa ilgim 2007'de ilk DSLR kameramı alıp ABD'nin güneybatısında bir fotoğraf turuna katılmamla başladı" diyor ve ekliyor:

"Doğadaki renklerin, dokuların ve manzaraların çeşitliliği beni şaşkına çevirmişti."

Telif hakkı Oleg Erşov Image caption Haifoss, İzlanda

Fransız fotoğrafçı Magali Chesnel ikincilik ödülünü tek bir fotoğrafla kazandı.

Yol Tuzunun Hasadı adlı fotoğrafta Fransa'nın Gruissan bölgesinde tuz üretilen Salin de l'ile Saint Martin yer alıyor.

Telif hakkı Magali Chesnel Image caption Salin de l'ile Saint Martin, Fransa

Diğer ödül kazananlar ise şöyle:

İkincilik ödülü, tek fotoğraf: Sander Grefte, Hollanda

Telif hakkı Sander Grefte Image caption Bonaire, Hollanda Karayipleri

Üçüncülük ödülü, tek fotoğraf: Adam Hoszang, Macaristan

Telif hakkı Peter Adam Hoszang Image caption Şarkiya Çölü, Umman

Yarışma bu yıl yeni karegoriler de yarattı:

Tek Ağaç Fotoğrafı: Anke Butawitsch, Almanya

Telif hakkı Anke Butawitsch Image caption Madeira, Portekiz

Cennetlik Bulut Ödülü: Brandon Yoshizawa, ABD

Telif hakkı Brandon Yoshizawa Image caption SpaceX roketinin egzozundan çıkan duman, Sierra Nevada, California, ABD

Havadan Çekilmiş Soyut Fotoğraf Ödülü: Ignacio Palacios, Avustralya

Telif hakkı Ignacio Palacios Image caption Lencois Maranhenses, Brezilya'da çekilen bu fotoğrafta renkli kumlar görülüyor

Manzara içinde Vahşi Yaşam Ödülü: Ricardo Da Cunha, Avustralya

Telif hakkı Ricardo Da Cunha Image caption Batı Moğolistan

Kar ve Buz Ödülü: Veselin Atanasov, Bulgaristan

Telif hakkı Veselin Atanasov Image caption Orta Balkanlar Ulusal Parkı, Bulgaristan

Yarışmada dereceye giremeyen 101 fotoğraf da ayrıca derlendi. Bunlardan bir kısmı şöyle:

Telif hakkı Armand Sarlangue Image caption North Cainevlle Mesa, Capitol Reef Ulusal Parkı, Utah, ABD

Telif hakkı Greg Stokesbury Image caption Sierras, California, ABD

Telif hakkı Benjamin Maze Image caption Lincoln's Rock, Mavi Dağlar, Yeni Güney Galler, Avustralya

Telif hakkı Daniel Mirlea Image caption Cozia Ulusal Parkı, Romanya

Telif hakkı Craig Bill Image caption Page, Arizona, ABD

Telif hakkı Helder Silva Image caption Yosemite Ulusal Parkı Park, California, ABD

Telif hakkı Stanislao Basileo Image caption Torio, İtalya

Telif hakkı Jaka Ivancic Image caption Hırvatistan

Telif hakkı Mat Beetson Image caption Pembe Tuz Gölü, Kalbarri, Batı Avustralya

Telif hakkı Patrick Hertzog Image caption Vatnajokull Ulusal Parkı, İzlanda

Yarışmada ödül alan diğer fotoğrafları internet sitesinde inceleyebilirsiniz.