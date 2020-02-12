Göçmen gemilerinin yanaşmasına izin vermeyen Eski İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

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İtalyan Senatosu, aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin İçişleri Bakanı olduğu dönemde Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri "alıkoyduğu" gerekçesiyle yargılanmasına onay verdi.

Aşırı sağcı, göç karşıtı Lig partisi lideri Matteo Salvini, Temmuz 2019'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaparken, 131 göçmeni taşıyan İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin İtalya limanlarına yanaşmasına ve göçmenlerin gemiden inmesine yaklaşık bir hafta boyunca izin vermemişti.

Salvini'nin bu kararı üzerine Sicilya'daki Catania Savcılığı, göçmenlerin yasa dışı olarak alıkoyulduğu gerekçesiyle "adam kaçırma" suçlamasıyla dava açılmasını talep etmişti. Halen senatör olan Salvini'nin, bakan olarak görev yaptığı dönemdeki eylemleri nedeniyle yargılanabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyordu.

İtalyan parlamentosunun iki kanadından biri olan Senato'nun dokunulmazlıklarla ilgili komisyonu geçen ay, Salvini'nin yargılanması için gerekli ilk onayı vermişti. Bugün de Senato genel kurulunda yapılan oylamada Salvini'ye yargı yolunun açılması için nihai karar alındı.

Mahkum edilirse aday olamayacak

Senato'nun onayı sonrası dokunulmazlığını kaybeden Salvini yargılanır ve suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Salvini mahkum edilirse bir sonraki seçimlerde aday olma hakkını da yitirecek. Halen İtalya'nın en fazla desteğe sahip siyasi lideri konumunda olan Salvini'nin mahkumiyet alması durumunda kariyerinin sonlanabileceği vurgulanıyor.

Salvini, Senato'daki oylama sonrası Ansa haber ajansına yaptığı açıklamada Gregoretti vakasıyla ilgili olarak "Ben İtalya'yı savundum" dedi ve "hakimlere güveninin tam olduğunu" söyledi.

Salvini: Yine yaparım

Salvini "Yaptıklarımdan gurur duyuyorum. Hükümete geldiğimde yine aynı şeyi yapacağım" dedi.

Salvini'nin Lig partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin kurduğu koalisyon hükümeti, Haziran 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasındaki iktidarda kalmış ve bu sürede çok sayıda göçmen gemisinin İtalyan limanlarına girişine günlerce izin verilmemişti.

İtalyan limanlarını göçmenleri taşıyan gemilere kapama politikasının mimarı Salvini olsa da, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi ve Başbakan Giuseppe Conte de bu politikaya onay verdikleri için eleştiriliyor. 5 Yıldız Hareketi, halen merkez-soldaki Demokratik Parti ile kurduğu koalisyonla iktidarını sürdürüyor ve bu hükümetin başbakanlığını da Giuseppe Conte yürütüyor.

Yeni hükümet, Salvini döneminde kabul edilen ve göç kurallarını sıkılaştıran "güvenlik kararnamelerini" iptal etmediği için de tepki çekiyor.