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Rus basınının Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı yayınlarda, İdlib nedeniyle son dönemde artan gerilimden dolayı Türkiye sorumlu tutuldu.

Channel One kanalı, Türkiye'nin İdlib'e yaptığı asker sevkiyatı ve askeri malzeme yığınağının, Suriye'nin egemenliği ile yapılmış anlaşmaların bir ihlali olduğunu öne sürdü.

Konuyla ilgili haberi okuyan spiker, "Tüm bunlar sözde ılımlı muhalefeti desteklemek için yapılıyor ancak bu bölgede bunlardan hiç yok. İdlib'i El Nusra teröristleri yönetiyor" dedi.

Channel One kanalı aynı zamanda Rusya Savunma Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın İdlib'de sivilleri hedef aldığı yönündeki iddialarına yanıtına da yer verdi.

Haberde, Bakanlığın, Suriye ordusunun "terör saldırılarına" misilleme attığı adımların yerinde olduğunu söylediği belirtildi.

Suriye ordusunun son 10 gündür İdlib'de Türk askerine yönelik saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti, Rusya ve İran'ı sivillere saldırmakla suçlamıştı.

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'Birbirlerine rağmen hedeflere ulaşamazlar'

Ekonomi gazetesi Vedomosti, Türkiye'nin Ekim 2019'da yapılan ikinci Soçi Anlaşması'nı geçersiz kılma niyetini ilk kez dile getirdiğini yazdı. Vedomosti'ye konuşan Rus bir diplomatik kaynak, "Erdoğan'ın basında yer alan sözleri, Başkan Putin ile görüşmelerinde kullandığı tondan çok daha farklı" dedi.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt gruplara yönelik Barış Pınarı Harekatı'na başlamasından kısa bir süre sonra Soçi'de bir araya gelmişti. İki lider, Kürt grupların sınırdan içeri çekilmesi ve sınır hattında Türk ile Rus askerinin ortak devriye yapması konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Rus hükümeti tarafından yayınlanan Rossiyskaya Gazeta gazetesi de, "Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de peşinde koştukları amaçlar ne olursa olsun, diğerine rağmen bu amaçlara ulaşma şansları düşük" yorumunu yaptı.

Gazetenin yazarlarından Fyodor Lukyanov, köşe yazısında, "Bu da her iki ülkenin çok iyi pazarlık yapması ve karşılıklı tavizler vermesi gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Rossiyskaya Gazeta, "Kaynak, işleri daha da kötüleştirenin Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak için baz bahaneler öne sürmesi ve bunun sonucunda da Suriye'de halihazırda zor olan durumu daha da karmaşık hale getirmesi olduğunu söyledi. Kaynağa göre, Erdoğan Moskova'ya gönderdiği heyetle sorunu çözeceğini umuyor ancak yaşananların da gösterdiği gibi illüzyonlara kapılmak pek iyi olmaz" diye yazdı.

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'Erdoğan Suriye hükümeti doğrudan çatışmak istemiyor'

Rossiyskaya Gazeta'nın yazarlarından Ivan Sofronov da Rus heyetin 8-10 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye yaptığı ziyaretin "Türk heyetinin bağımsız hareket edememesi" nedeniyle herhangi bir uzlaşı sağlanamadan sona erdiğini öne sürdü.

Bir başka ekonomi gazetesi Kommersant ise Erdoğan'ın dün TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada sert bir üslup takınmasına rağmen, mevcut durumu Suriye hükümeti ile doğrudan bir çatışma ortamına çevirmek istemediğinin sinyallerini de verdiğini belirtti.

Kommersant'ın haberinde, "Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Kirill Semyonov, Erdoğan'ın Rusya ile Şubat ayı sonuna kadar İdlib konusunda yeni bir anlaşmaya varmak istediğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Semyonov, 'Suriye hükümetine bağlı güçlerin, gerginliği azaltma bölgesinin sınırından çekilmesi yönündeki talebi, pazarlıkların başlayabileceği iyi bir nokta gibi görülebilir' dedi" ifadelerine yer verildi.