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İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti. Javid'e yakın bir kaynak, "Başbakan Johnson'ın Maliye Bakanı'ndan tüm özel danışmanlarını görevden almasını ve onların yerine Başbakanlık tarafından atanan özel danışmanlarla çalışmasının istediğini" söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla BBC'ye konuşan kaynak, "Bunun üzerine Sajid Javid, Maliye Bakanlığı görevini reddetti. Javid, kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu koşulları kabul etmeyeceğini belirtti" dedi.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg de Javid'in "tüm danışmanlarını görevden alması koşulunu" reddettiğini ve istifa kararı aldığını aktardı.

@bbclaurak tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Hear that Javid was offerered to stay on as Chancellor on condition he fired all of his advisers - he refused and turned down job — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 13 Şubat 2020

Javid'in yerine Rishi Sunak'ın Maliye Bakanı olarak atanması bekleniyor.

Daha önce İçişleri Bakanı olan Javid, Boris Johnson'ın Temmuz 2019'da Muhazafakar Parti'nin lideri seçilen ve İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson tarafından Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

Muhazafakar Parti'nin genel başkan adayları arasında da olan Javid, Johnson'ın 12 Aralık 2019'daki seçim zaferi sonrası yeniden aynı göreve getirilmişti.

Bir süredir Javid ile Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in arasının açık olduğu yönünde söylentiler vardı.

Johnson ise bugün kabinesinde bazı değişiklikler yapmıştı.