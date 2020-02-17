Bali
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Babasının katili ile buluşan Endonezyalı genç

  • 17 Şubat 2020

Endonezya'da 2002'de Bali'deki bombalı intihar saldırısında babasını kaybden genç, yıllar sonra onun cezaevindeki katili ile buluşuyor.

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