Twitter’da penis fotoğraflarını yapay zekayla engelleyen fitre

Telif hakkı Twitter Image caption Safe DM filtresinin tanıtım görseli

Twitter, doğrudan mesaj yoluyla (DM) gönderilen penis fotoğraflarını yapay zekayla tespit edip silen bir filtreyi devreye soktu.

"Safe DM" adlı eklenti binlerce erkekten çıplak fotoğrafları kullanan Kelsey Bressler adlı bir yazılımcı tarafından geliştirildi.

Medya şirketlerinin kullanıcıları siber teşhirciliğe karşı korumak için daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirten Bressler, uygulamayı diğer sosyal medya platformlarına da entegre etmek için görüşmeler yaptığını söyledi.

Bressler, BBC'ye "Bu programı bir erkekten çıplak fotoğraf aldıktan sonra geliştirmeye karar verdim" dedi.

Bressler penis fotoğraflarını tespit eden yapay zeka programı için Eylül'de Twitter kullanıcılarından penis fotoğraflarını göndermelerini istemişti.

@raeBress tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I'm soliciting dick pics at the handle @showyodiq .



This is not a joke.



I am testing a filter that is under development which will automatically detect dick pics in DMs and handle them on behalf of the user (delete, delete&block).



18+ , consensual, human dicks only please. — K E L S E Y (@raeBress) 5 Eylül 2019

'Program 4 bin penis fotoğrafı kullanılarak geliştirildi'

Bu çağrının ardından dört binden fazla fotoğraf gönderildi.

Safe DM, ekibi filtrenin yüzde 99 başarı oranıyla çalıştığını savunuyor.

Bu programı kullanmak isteyenlerin Safe DM'yi eklemesi ve eklentiye mesajlarına erişim izni vermesi gerekiyor.

Bressler yapay zekanın yalnızca istenmeyen fotoğraflara baktığını ve mesaj kutusundaki yazışmaları okumadığını söylüyor.

Eklenti bir penis fotoğrafı tespit ettiğinde mesajlaşmanın iki tarafına da uygunsuz bir içerik tespit edildiği ve silindiği yönünde bir bildirim gönderiyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin 2017'de yaptığı bir kamuoyu araştırması, 18-29 yaş arası kadınların yüzde 53'ünün istenmeyen uygunsuz fotoğraflar aldıklarını gösteriyor.