Daily Telegraph: İdlib'de siviller acısız bir ölümden ötesini umut edemiyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Suriye ordusunun ilerleyişinden kaçanlar Türkiye sınırına doğru ilerliyor

İngiliz gazeteleri bugün Suriye'nin İdlib eyaletindeki son gelişmelere sayfalarında yer verdi. Daily Telegraph ve Financial Times, bölgede koşulların zorluğuna dikkat çekti. Daily Telegraph kaçakçıların Türkiye'ye gitmek isteyenlerden 3 bin dolar aldığını, Financial Times ise Ankara için risklerin arttığını yazdı.

Daily Telegraph "Esad'ın saldırısıyla kapana kısılan Suriyeliler acısız bir ölümden ötesini umut edemiyor" başlıklı haberinde, Halep'in batısında silahlı muhaliflerin elindeki son köylerden birinde yaşayan Abdülkafi Alhamdo'nun sözlerine yer verdi:

"Nasıl güvende kalabilirim ki? İçerde kalırsanız enkaz altında ölürsünüz. Çatıya çıkmak benim için kolay. Enkaz altında kalarak ölmektense hızlı bir şekilde ölmek istiyoruz.

"Burada insanlar yaşamayı düşünemeyecek noktaya geldi."

Son aylarda evlerini terk ederek Türkiye sınırı yakınlarına sığınan yüz binlerce kişi olduğunu belirten gazete, onlardan biri olan Ferit el Mılol ile konuştu. Mılol soğuk, açıklık ve umutsuzlukla başa çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgede iş bulacak kadar şanslı olanların günlük 1,5 dolar civarında para kazanabildiğini ve bunun yetersiz olduğunu aktaran Daily Telegraph, Türkiye sınırına dayanmış bir milyon kişi için bunun yolun sonu olduğunu, sınırın kapandığını ve kaçakçıların Türkiye'ye götürmek için kişi başı 3 bin dolar aldığını yazdı.

Financial Times: Ankara için riskler artıyor

Financial Times gazetesi de İdlib'deki gelişmelere "Suriye için son savaş" başlığıyla tam sayfa yer verdi.

Suriye'deki iç savaşın bugüne kadar 500 bin kişinin ölümüme yol açtığını belirten Financial Times, Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin kontrolüne giren yerlerden kaçan insanlar nedeniyle İdlib'in nüfusunun 2011'e kıyasla iki katına çıktığını yazdı.

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İdlib'de geçen yıl yapılan bir ankette İdlib'deki ailelerin savaş başladığından beri ortalama beş kere taşınmak zorunda kaldığını, yüzde 16'sının da 10 veya daha fazla kere evlerini terk etmeye zorlandığını aktaran Financial Times, Ankara'nın amacının Türkiye'ye yönelecek yeni bir göç dalgasının önüne geçmek olduğunu belirtti:

"Ankara için riskler artıyor. Türkiye artık savaşı vekilleriyle yürütmektense kendi askerlerini sahaya sürüyor. Erdoğan Çarşamba günü Suriye'nin saldırılarına 'gereken her şekilde' karşılık verileceğini söyledi.

"Fakat Ankara ve Moskova'nın daha büyük stratejik ilişkileri var. Century Vakfı'ndan Aron Lund 'İdlib'deki çatışmalar ilişkileri kötüleştirecek bir noktaya gelirse hem Erdoğan hem de Putin endişelenir' diyor."

Gazete, İdlib'de kalan siviller için en iyi ihtimalin kalıcı bir yenişememe hali olduğunu yazdı ve Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki insani yardımlar faaliyetlerinden sorumlu görevlisi Mark Cutts'ın şu sözlerine yer verdi:

"Kampların çoğu Türkiye sınırındaki tepelerde ve kaçan diğer insanlar da oralara yerleşebilir.

"Orada durum Gazze Şeridi'ne benzemeye başlıyor. Yerlerinden edilen insanlar çok küçük alanlara sıkışmaya çalışıyor."