Telif hakkı EPA Image caption Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve Rus heyetleri arasında Suriye'nin İdlib eyaletinde gerilimin azaltılması amacıyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da, Türkiye'nin İdlib'deki olası askeri operasyonu için "En kötü senaryo olur" dedi.

Sergey Lavrov, Moskova'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'yle düzenlediği ortak basın toplantısında, İdlib'de operasyonlarını sürdüren Suriye hükümetine bağlı güçlerin daha önce varılan anlaşmalara uyduklarını ancak "provokasyonlara da gereken yanıtı verdiklerini" söyledi.

Lavrov ayrıca İdlib'de militanların Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırılarını sürdürdüklerini de belirtti.

Rus bakan, "Başkan Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusundaki anlaşmasını nasıl uygulayacağımızla ilgili nihai bir karar alamadık. Suriye Silahlı Kuvvetleri, ateşkes de dahil olmak üzere İdlib'le ilgili asıl anlaşmalara bağlılar ama doğal olarak, bu kabul edilemez provokasyonlara da yanıt veriyorlar. Biz de onları bu konuda destekliyoruz" dedi.

Image caption İdlib'de son durum

İdlib ile ilgili anlaşmaların temelinde "muhaliflerin teröristlerden ayrılması" şartı olduğunu belirten Lavrov, "teröristlerin bu anlaşmaların öndördüğü ateşkesin parçası olamayacağını" belirtti.

Lavrov, İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgede hiç silah ve militanın olmaması gerektiğini, Suriye ordusunun M4 ve M5 kara yollarını ele geçirmesinin de Putin ile Erdoğan'ın İdlib konusunda yaptığı anlaşmanın gereği olduğunu söyledi.

Telif hakkı EPA Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Peskov: Türkiye'nin İdlib'de askeri operasyona başlamasına karşıyız

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de Suriye hükümetine bağlı güçlere yönelik bir askeri operasyona başlamasına karşı olduklarını söyledi. Peskov bunun, "en kötü senaryo" olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir" demişti.