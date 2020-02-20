Hanau kentinde iki silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi

Telif hakkı Reuters Image caption Saldırganların hedef aldığı bir araba

Almanya'nın batısındaki Hanau kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.

Alman basınına göre saldırganlar ilk başta bir nargile dükkanını hedef aldı.

Hanau'nun Kesselstadt mahallesinde ikinci bir silahlı saldırının da olduğu belirtiliyor.

Alman basını, saldırılarda sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin de yaralandığını yazdı.

Bild gazetesine göre yetkililer zanlıların olay yerinden olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Olay yerinde polis, helikopter desteğiyle zanlıyı arıyor.

Saldırının nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau, Frankfurt'un 25 kilometre batısında yer alıyor.