Hollanda'da Müslümanlara saldırı tehdidinde bulundu, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Christchurch'teki cami saldırısını öven sanık "Yarın aynısını yapacağım" demişti.

Hollanda'da sosyal medya aracılığıyla ülkedeki Müslümanlara yönelik katliam tehdidinde bulunan ve annesinin ihbarı üzerine yakalanan 33 yaşındaki bir erkek, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Marknesse kasabasında annesi ile birlikte yaşayan zanlı, "Terör amaçlı tehdit girişimi" nedeniyle suçlu bulundu.

Hollandalı sanık, davaya konu olan tehdit mesajını 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen cami saldırısının ardından yayımladı.

Facebook hesabında 50 kişinin öldüğü cami saldırısı ile olarak, "Harika oldu" diyen sanık, "Yarın aynısını yapacağım. Lanet Müslümanları öldürmek için bir silah alacağım" mesajını paylaştı.

'40 Müslüman öldürmek istiyorum' diye bağırdı

Annesinin bu mesajı görerek polise haber vermesi üzerine kısa sürede gözaltına alınan sanık, polise, "40 Müslüman öldürmek istiyorum" diye bağırdı.

Tehdit mesajını alkolün etkisiyle yazdığını öne süren Hollandalı, saldırı yapmak gibi bir amacının olmadığını savundu.

Yapılan incelemede Hollandalı sanığın "aşırı sağcı ideolojik yönünün bulunmadığı", sadece ciddi alkol ve duygularını ifade edememe sorunu bulunduğu kanısına varıldı.

Mahkeme, sanığın 3 yıl boyunca zorunlu alkol tedavisi görmesine ve denetime tabi tutulmasına karar verdi.

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