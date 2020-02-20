Meksika'da 7 yaşındaki Fatima okul çıkışı annesini beklerken kaçırıldı, cesedi plastik torbada bulundu

Telif hakkı Reuters Image caption Fatima Cecilia Aldrighett

Meksika'da, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun okul çıkışı trafiğe takılan annesini beklerken kaçırılarak öldürülmesi büyük öfke yarattı. Fatima Cecilia Aldrighett adlı kız çocuğunun cesedi bir plastik torbaya konarak atıldı. Cesette, Fatima'nın cinsel saldırıya uğradığını ve dövüldüğünü gösteren izlere rastlandı.

Olay, Meksika'da geçen hafta 25 yaşındaki bir kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılması ve bazı bulvar gazetelerinin bunun fotoğrafını yayımlamasıyla başlayan protesto dalgasını büyüttü.

Sosyal medyada yüz binlerce kişi ülkede son yıllarda artış gösteren kadın ve kız çocuğu cinayetlerinin durdurulması için adım atılması çağrısında bulundu.

Mexico City Başsavcısı Ernestina Godoy Ramos'un Salı günkü açıklamasına göre, Fatima en son, 11 Şubat'ta kimliği belirsiz bir kadın tarafından okuldan alınırken görüldü. Trafikte 15-20 dakika geciktiği belirtilen annesi çocuğu bulamayınca polise gitti.

Çocuğun cesedi dört gün sonra kentin güneyindeki Tlahuac semtinde bulundu.

Telif hakkı Fiscalia General de Justicia Image caption A post by the prosecutor's office described the woman as between 42 and 45 years old

Şüpheli kadın için 2 milyon peso ödül

Savcılık olayla ilgili olarak beş kişinin sorgulandığını ve bir evin arandığını duyurdu. Savcılık, okulun güvenlik kamerasında çocuğu alırken görülen kadının bulunmasını sağlayacak kişiye 2 milyon peso (yaklaşık 107 bin dolar) ödül verileceğini de açıkladı.

Çocuğun teyzesi Sonia Lopez, polisin geç harekete geçtiğini savunarak "Bizi ilk başta dikkate almadılar. Fatima canlı bulunabilirdi" dedi.

Başsavcı Ramos, ailenin bu yöndeki suçlamaları için de soruşturulma başlatıldığını söyledi.

Fatima, Salı günü toprağa verildi. Polis, çocuğu kaçırdığı öne sürülen kişinin evinde Fatima'nın giysilerinin bulunduğunu söylüyor.

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Twitter mesajında "Bu suç cezasız kalmayacak" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption Fatima Cecilia Aldrighett'nın cenaze törenine katılanlar adalet istiyor

Obrador: Kadın cinayetlerindeki artışın nedeni neo-liberal politikalar

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador Pazartesi günü saldırıyı kınamış ve kadın cinayetlerinin artışını neo-liberal politikalara bağlamıştı.

Obrador, "Kadın cinayetleri bir ölçüde toplumun neo-liberal modelle giderek geriletilmesinin sonucu. Bu suçların kaynağında nefret, sosyal bir hastalık; sosyal sorunlar, aile sorunları var ve sorunu hapisle ya da polisle çözemeyiz. Sorunun kökenine inmeliyiz" demişti.

Günde 10 kadın öldürülüyor

Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz'e göre, ülkede son beş yıl içinde kadın cinayetleri yüzde 137 oranında arttı.

2019'da 1006 kadın cinayeti işlendi. Ancak yetkililer ve aktivistler, bu sayının sorunun boyutlarını tam olarak yansıtmadığını söylüyor.

Ülkede her gün ortalama 10 kadın öldürülüyor. Ancak bunların sadece bir kısmı kadın cinayeti kapsamında değerlendiriliyor.