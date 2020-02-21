İdlib: Merkel ve Macron Putin'i aradı, Erdoğan'la zirve önerdi

Telif hakkı Getty Images Image caption Dört lider Ekim 2018'de İstanbul'da bir araya gelmiş ve Suriye'yi görüşmüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak İdlib hakkında konuştu.

Merkel ve Macron, Suriye'deki gerilimi azaltmak için Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dörtlü bir görüşme yapmak istediklerini aktardı.

Almanya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İki lider Putin ve Erdoğan ile buluşarak krize siyasi bir çözüm bulmak istediklerini aktardı" ifadeleri yer aldı.

Merkel ve Macron, Suriye'de çatışmaların derhal sonlandırılarak evlerini terk etmek zorunda kalmış çok sayıda kişiye yardım yapılması gerektiğini belirtti ve Putin'e İdlib'de yaşanması muhtemel insani felakete dair çekincelerini anlattı.

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi de İdlib hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Konsey: Suriye'deki durum Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne havale edilmeli

İdlib'deki çatışmaların büyük bir insani felakete yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Konsey, AB'nin taraflara çatışmayı sonlandırma çağrısı yaptığını duyurdu:

"Taraflar uluslararası hukuka, insani yardım hukukuna ve insan hakları hukukuna uygun bir şekilde muhtaçlara yardım ulaşmasına izin vermeli."

Eylül 2018'de imzalanan Soçi Mutabakatı'na uyulması çağrısı yapan Konsey, Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.