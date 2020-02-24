BBC İdlib'de: Yüz binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor
BBC muhabiri Quentin Somerville ve kameraman Mughira Alsharif, Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e girdi.
Suriye ordusunun Rusya desteğiyle başlattığı operasyon sonrası yaklaşık 1 milyon kişi kenti terk edip Türkiye sınırına doğru yola çıktı.
Kent merkezinde ise 750 bin kişi kalmış durumda.
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