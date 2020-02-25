ILNA: İran Sağlık Bakan Yardımcısı, koronavirüs görülmesi sonrası karantinaya alındı

Telif hakkı Getty Images Image caption İran'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle insanlar sokağa maskeyle çıkıyor

İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA, Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi'de koronavirüs görüldüğünü bildirdi.

ILNA'nın haberinde Harirçi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

İran'da şu ana kadar resmi verilere göre 16 kişi Covid-19 adı verilen koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Reuters'a göre İran böylece Çin'den sonra en fazla kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğü ikinci ülke oldu.

Ancak ülkede gerçek rakamın çok daha fazla olduğu yolunda haberler var.

İran'da koronavirüs vakalarının ilk olarak Şiiler için kutsal Kum kentinde görüldüğü düşünülüyor.

Daha sonra İran'a komşu ülkelerden Afganistan, Irak ve Bahreyn'de koronavirüs vakaları görülmüştü. Bahreyn 25 Şubat günü dokuz yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

İran'ın çok sayıda komşusu, ülkeyle sınırlarını kapatmıştı. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

Bugün İran'dan Türkiye'ye giden bir uçak da koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirildi.

Sağlık Bakanlığı, yolcuların karantina altında tutulacağını açıkladı:

"İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlenen seferle ülkemize gelenler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak. THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Ülkemizde yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz."

İspanya'ya ait Kanarya Adaları'nda bir otel de bugün karantinaya alındı.

Reuters'a konuşan otel sakini Christopher Betts, İtalyan bir doktorda koronavirüs görülmesi üzerine otelden çıkmalarının yasaklandığını ve görevlilerin maske takmaya başladığını aktardı.