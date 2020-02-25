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Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, başkent Kahire'deki bir askeri hastanede öldü.

1981-2011 yılları arasında Mısır'ı yöneten ve dokuz yıl önce protestolar sonrası ordu tarafından istifaya zorlanan Mübarek 91 yaşındaydı.

Mübarek, Arap Baharı olarak adlandırılan gösterilerde, protestocuların öldürülmeleri yönünde emir vermekten yargılanan ilk liderdi.

Yargılanan ve müebbet hapse mahkum olan Mübarek, temyize başvurmuş ve suçlamaların çoğundan beraat edip Mart 2017'de serbest bırakılmıştı.

Mübarek, Ocak ayında ameliyat olmuş, oğlu Alaa Mübarek Cumartesi günü babasının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söylemişti.

Hakkındaki ayrı bir yolsuzluk suçlaması da 2015'te düşürülen Mübarek, birçok duruşmaya sedye üzerinde ve güneş gözlükleri takarak katılmıştı.

1928'de doğan Mübarek, genç yaşta hava kuvvetlerine katılmış ve 1973 Arap-İsrail savaşında önemli rol oynamıştı.

Mısır'ın eski lideri Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine 1981'de cumhurbaşkanı olmuştu.

İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmelerinde de kilit rol oynadı.

İktidarı boyunca askeri harcamalara milyarlarca dolar ayrılmış, ancak işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk giderek artmıştı.

Halk arasındaki hoşnutsuzluk, Tunus'un ardından, Ocak 2011'de Mısırda da protestolarla patlak vermişti. Gösterilerin başlamasından 18 gün sonra Mübarek istifa etmek zorunda kalmıştı.