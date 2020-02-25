Placido Domingo, kendisini tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi

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Ünlü İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo, kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi.

79 yaşındaki Domingo, taciz iddialarının ardından geçen yıl Ekim ayıdna Los Angeles Operası'nın genel müdürlüğünden istifa etmişti.

20 kadın, Domingo'yu taciz ve uygunsuz davranışla suçluyor. Domingo tüm iddiaları reddediyor.

Domingo, Amerikan Los Angeles Times gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Bu kadınların sonunda konuşmak için kendilerini rahat hissetmelerine saygı duyuyorum. Onları incittiğim için gerçekten üzgün olduğumu bilmelerini istiyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum" dedi.

Özür açıklaması, ABD'de opera sanatçılarını temsil eden bir sendikanın Domingo'yla ilgili soruşturma başlatmasını izliyor.

Soruşturma sonunda yayımlanan raporda, Domingo'nun 1980'li yıllardan itibaren "iş yeri ve iş yeri dışında flörtten sarkıntılığa bir dizi uygunsuz davranışta bulunduğu" vurgulanmıştı.

'Kendisini reddeden kadınları cezalandırıyordu'

Domingo'nun sık sık kadınlara cinsel ilişki için baskı yaptığı ve bazen kendisini reddedenleri profesyonel açıdan cezalandırdığı iddia edilmişti.

Placido Domingo ise "son birkaç ay içinde iş arkadaşlarının kendisine yönelttiği iddialar hakkında düşünme fırsatı bulduğunu" belirterek şunları söyledi:

"Bazı kadınların, kariyerlerinin zarar görebileceği kaygısıyla kendilerini dürüstçe ifade etmekten korkmuş olabileceğini anlıyorum. Niyetim asla bu olmasa da hiç kimse böyle hissetmek zorunda bırakılmamalı.

Operanın en büyük yıldızlarından biri olan Domingo, 1962'den beri, soprano Marta Ornelas ile evli.