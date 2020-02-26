İskoçya Parlamentosu kadınlara ücretsiz hijyenik ped uygulamasını onayladı

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İskoçya Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oylamada, tüm kadınlar için ücretsiz hijyenik pede erişim hakkına onay verildi. İskoçya bu uygulamayı yapan ilk ülke olacak.

Bu düzenlemeyle sosyal tesisler, gençlik merkezleri, eczane gibi kamuya açık alanlarda hijyenik ped ve tampon gibi ürünlerin bulundurulması ve ihtiyaç sahiplerinin bunlardan ücretsiz yararlanması öngörülüyor.

Uygulamanın yıllık maliyetinin 31,2 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

İskoçya Parlamentosu'nda dün yapılan oylamada 112 lehte, 1 de çekimser oy kullanıldı, karşı oy kullanan olmadı.

Daha önce öneriye karşı olan vekillerin, kadınların yürüttüğü kampanya nedeniyle tutum değiştirdikleri belirtiliyor.

Tasarının yasalaşmadan önceki ikinci aşamasında değişiklik önerileri yapılabilecek.

Bazı milletvekilleri, yasanın uygulanabilir hale gelmesi ve maliyetinin düşürülmesi için "epeyce yol almak gerektiğini" dile getiriyor.

Yasa teklifini veren İşçi Partili milletvekili Monica Lennon, bu adımın "İskoçya'da parlamentonun cinsiyet eşitliğini ne kadar ciddiye aldığını göstereceğini" ifade etti.

Yeşiller Partisi'nden Alison Johnstone ise "2020 yılında tuvalet kağıdı bir ihtiyaç olarak görülüyor da regl ürünleri neden görülmüyor? Doğal bir vücut fonksiyonu için maddi olarak cezalandırılmak ne eşitliktir ne de adildir" diye konuştu.

İskoçya 2018'de de okullarda ve üniversitelerde ücretsiz hijyenik ürünler sağlayan ilk ülke olmuştu.