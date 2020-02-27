2020 yılının ödül kazanan sualtı fotoğrafları

  • 27 Şubat 2020
Antarktika'da bir buzdağının etrafında yüzen denizaslanları Telif hakkı Greg Lecoeur
Image caption Greg Lecoeur - Donmuş Mobil Yuva: Antarktika'da bir buzdağının etrafında yüzen denizaslanları

Yılın Sualtı Fotoğrafçısı yarışması, okyanus, göl ve nehirlerde çekilen fotoğrafları içeriyor.

13 kategoride ödüllerin verildiği yarışmaya 70 ülkeden 5500'ü aşkın fotoğraf gönderildi.

İşte bu kategorilerden 10'unda kazanan fotoğraflar...

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Bahamalar'da mangrov ağaçları altında yüzen limon köpekbalıkları Telif hakkı Anita Kainrath
Image caption Anita Kainrath, Avusturya - Köpekbalığı Kreşi: Bahamalar'da mangrov ağaçları altında yüzen limon köpekbalıkları
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Napoli kıyılarında bir tekneye doğru çekilen ton balığı Telif hakkı Pasquale Vassallo
Image caption Pasquale Vassallo, İtalya - Son Şafak, Son Nefes: Napoli kıyılarında bir tekneye doğru çekilen ton balığı
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Tavşanbalıkları Telif hakkı Nick More
Image caption Nick More, Devon, İngiltere: Tavşanbalıkları: Endonezya'da fotoğraflanmış tavşanbalıkları
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Denizatı Telif hakkı Nur Tucker
Image caption Nur Tucker, Wimbledon, İngiltere: Okyanusta Kargaşa: Denizatı
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Brezilyalı dalgıç ve çevreci Flavia Eberhard, Meksika'da Yucatan Yarımadası'nda. Telif hakkı Zena Holloway
Image caption Zena Holloway - Brezilyalı dalgıç ve çevreci Flavia Eberhard, Meksika'da Yucatan Yarımadası'nda.
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Georgios batık gemi Telif hakkı Renee Capozzola
Image caption Renee Capozzola - Suudi Arabistan'daki Georgios batık gemisi. 1978'de karaya oturan gemi artık yapay mercan adası olarak işlev görüyor.
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boynuzlu karidesler Telif hakkı Keigo Kawamura
Image caption Keigo Kawamura - Japonya'da boynuzlu karidesler
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havai fişek anemonu Telif hakkı Trevor Rees
Image caption Trevor Rees - Shetland adası açıklarında havai fişek anemonu
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Peleliu Adası'nda atılmış bir kutuyu geçici yuva olarak kullanan bir keşiş yengeci Telif hakkı Shane Keena
Image caption Shane Keena - Peleliu Adası'nda atılmış bir kutuyu geçici yuva olarak kullanan bir keşiş yengeci
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