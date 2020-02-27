2020 yılının ödül kazanan sualtı fotoğrafları
- 27 Şubat 2020
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Yılın Sualtı Fotoğrafçısı yarışması, okyanus, göl ve nehirlerde çekilen fotoğrafları içeriyor.
13 kategoride ödüllerin verildiği yarışmaya 70 ülkeden 5500'ü aşkın fotoğraf gönderildi.
İşte bu kategorilerden 10'unda kazanan fotoğraflar...
Fotoğrafların tüm hakları saklıdır.