İdlib: Milli Savunma Bakanlığı, 2 Türk askerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib eyaletinde düzenlenen bir hava saldırısı sonucu 2 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada hava saldırısı sonucu 2 Türk askerinin de yaralandığı duyuruldu.
İdlib'deki son hava saldırısında hayatını kaybeden Türk askerleri, Kahramanmaraş'tan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve Samsun'dan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol.
Türkiye'nin çeşitli illerinden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Çarşamba akşamı Gaziantep'e ulaşmıştı.
Demirören Haber Ajansı (DHA), konvoydaki zırhlı araçların İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağını bildirmişti.
İdlib'deki son durum ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Salı günü Ankara'ya giden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov başkanlığındaki Rus heyeti temaslarını Çarşamba günü de sürdürecek.
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